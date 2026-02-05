Kādam nozīmīgs darba komandējums, kādam jāpievērš vairāk uzmanības attieksmei pret tuvāko, bet kādam jāmet viss pie malas un vienkārši jādodas garās ziemīgās pastaigās.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šobrīd aktivizējas draugu, komandu un lielāku plānu sektors – varat sajust, ka beidzot pienācis laiks “iziet sabiedrībā” ar ideju, projektu vai mērķi. Taču finanšu ziņā esiet pragmatiski – pirkumi emociju iespaidā (īpaši tehnika, abonementi, izklaide) var izrādīties lieki. Darbā laba dinamika kolektīvos, bet var būt asas diskusijas – turiet robežas, neuzņemieties visu vieni. Attiecībās – vairāk brīvības un draudzīguma, mazāk īpašnieciskuma; pievilks intelektuāli cilvēki. Veselībai palīdzēs kustība un svaigs režīms, jo spriedze krāsies galvā.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Karjeras un statusa zona ir spilgti aktivizēta, var atnākt iespēja sevi parādīt, tikt pie atbildīgāka pienākuma vai lielāka uzdevuma. Vienlaikus var rasties sajūta, ka priekšnieki vai sistēma prasa vairāk nekā iepriekš – nebaidieties prasīt skaidrus nosacījumus un termiņus. Finansiāli periodam ir potenciāls, bet ne ar risku – labāk ar stabilu plānu un kompetenci. Attiecībās iespējama spriedze par laiku un prioritātēm; runājiet konkrēti, nevis ar mājieniem. Ķermenis prasīs atpūtu – nepārslogojiet kaklu/plecus, gulēt ir obligāti, nevis “ja sanāks”.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Jūs esat šī perioda “gaisa vilnis” – prāts strādā ātri, parādās jauni kontakti, un mācību/ceļojumu tēmas var iegriezt jaunu virzienu. Īpaši labvēlīgs laiks publiskai runai, rakstīšanai, prezentācijām, eksāmeniem, kursiem. Finansiāli – izdevumi var pieaugt uz attīstības rēķina (mācības, tehnika, pārvietošanās), bet tas var būt labs ieguldījums, ja pērkat ar plānu nākotnei, nevis impulsu vadīti. Attiecībās vairāk viegluma, tomēr neatstājiet novārtā sarunas par robežām. Nervu sistēma jutīgāka – mazāk kofeīna, vairāk ikdienas rutīnas un ritma, kā arī regulāras fiziskās izlādes.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Jupiters jūsu zīmē (ar retro noskaņu) liek pārskatīt savu drošības sajūtu – kur jūs sevi bremzējat un kur pārvērtējat riskus. Finanšu un kopīgo resursu tēmas kļūs redzamākas – nodokļi, kredīti, saistības, kopējais budžets, kā arī “kas kam pienākas”. Šeit vajag skaidrību dokumentos un vienošanos punktos, nevis emocionālus lēmumus un sarunas. Darbā varat daudz strādāt aizkulisēs un neafišēt visu uzreiz. Attiecībās svarīga uzticēšanās – mazāk pārbaužu, vairāk atklātu sarunu. Veselībai – ūdens režīms, miegs un saudzīgs treniņš; emocionalitāte tieši ietekmēs ķermeni.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Attiecības kļūst par centrālo skatuvi gan romantikā, gan partnerībā darbā. Varat sajust, ka otrs cilvēks spēcīgi ietekmē jūsu plānus – vienojieties par noteikumiem, lai nav cīņas par kontroli. Darbā iespējas nāks no sadarbības, klientiem, līgumiem, bet lasiet sīko druku un neuzticieties tikai vārdiem. Finansiāli labāk neizdarīt lielus tēriņus “lai pierādītu” vai “lai atbilstu kaut kam”. Veselībai – mugura/sirds sistēma prasa režīmu, nevis vienreizēju rūpēšanos; sadaliet ikdienas slodzi un atpūtieties.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Ikdienas ritms, darbs un veselības paradumi ir vieta, kur visvairāk varat gūt panākumus. Šis periods prasa sakārtot sistēmu – grafikus, uzdevumu struktūru, dokumentus, arī ēšanu un miegu. Darbā var būt daudz mazu, steidzamu jautājumu; ja nemācēsiet deleģēt, nogursiet. Finansiāli – stabilitāte nāk ar disciplīnu, nevis “veiksmes pirkumiem”. Attiecībās var pietrūkt romantikas, ja visu laiku esat “darba režīmā”; ieplānojiet laiku tuvībai tāpat kā pienākumus. Veselībai ļoti derēs profilakse, analīzes, fizioterapija vai jauns, reālistisks treniņu plāns.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Romantika, radošums un pašizpausme kļūst aktīvāka – var atgriezties iedvesma, vēlme būt redzamākiem un atļaut sev prieku, tomēr ar nosacījumu, ka necenšaties izpatikt visiem. Darbā idejas var nest atzinību, īpaši, ja strādājat ar dizainu, komunikāciju, pasākumiem vai auditoriju. Finansiāli iespējami patīkami ieņēmumi no blakus projektiem, taču nepārvērtiet sevi par bankomātu citu vajadzībām. Attiecībās pieaug pievilkšanās un arī prasība pēc brīvības; skaidri nosauciet, ko gribat. Veselībai – sakārtots miega ritms; mazāk pārslogotu vakaru.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Mājas, ģimene un iekšējais pamats kļūst par galveno tēmu. Var būt vēlme pārkārtot telpu, mainīt dzīvesvietas plānus vai sakārtot attiecības ar radiem, bet izvairieties no ultimātiem, jo spriedze var uzšķilt konfliktus. Iespējama dubultā slodze starp mājām un pienākumiem; palīdzēs robežas un iepriekš saskaņots grafiks. Finansiāli – laba doma ir veidot drošības spilvenu, īpaši, ja gaidāmi mājas uzlabošanas izdevumi. Attiecībās vajadzēs maigumu, nevis pārbaudes; ja jūtat greizsirdības impulsu, labāk runājiet par vajadzībām. Veselībai – kuņģis un nervu sistēma; nepieciešams siltums, regularitāte, mazāk strīdu pirms miega.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Dažādas tikšanās, īsie braucieni, mācības un dokumenti kļūst par ikdienu. Jūs varat saņemt daudz informācijas vienlaikus, un te svarīga ir to atlase – kas ir fakti, kas ir pieņēmumi un kas ir realitāte. Darbā labi ritēs projekti, kur vajag pārliecināt, rakstīt, pārdot, mācīt, tikties. Finansiāli – iespējas ir, bet nepalaidiet garām detaļas līgumos; neparakstiet “uz emocijām”. Attiecībās var parādīties sarunas par kopīgu nākotni vai kopīgiem mērķiem, bet izvairieties no pārspīlējumiem un solījumiem, ko nevar izpildīt. Veselībai – pieskatiet gurnus/kājas un nepārspīlējiet ar ātrumu, īpaši ceļā.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Naudas, vērtību un pašcieņas joma kļūst aktīvāka – šis ir laiks pārskatīt cenu sev un savam darbam. Var rasties tēma par algu, cenām, klientu noteikumiem vai jaunu ienākumu avotu. Taču izvairieties no riska ieguldījumiem tikai tāpēc, ka gribas ātri – labāk lēnām, bet droši. Attiecībās var aktualizēties jautājums: vai mēs ieguldāmies vienādi? Runājiet par sadalījumu un atbildību bez pārmetumiem. Darbā – vairāk pragmatisku uzdevumu, mazāk romantikas, un rezultāts būs taustāms. Veselībai – kauli, zobi, āda; režīms un minerālvielu līdzsvars dos labu efektu.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Jūsu zīmē ir spēcīga enerģiju koncentrācija – jūs esat ikdienas centrā. Šis ir laiks personīgai restartēšanai – tēls, virziens, attieksme, drosme pateikt “nē” un izvēlēties savu ceļu. Darbā var parādīties jauns piedāvājums vai projekts, kas prasa līderību un oriģinalitāti; necentieties būt ērti visiem, bet esiet profesionāli. Finansiāli – potenciāls augt ir, īpaši ar tehnoloģijām, inovācijām, jaunu auditoriju, tomēr kontrolējiet impulsīvus pirkumus. Attiecībās – vairāk brīvības un patiesuma; ja kaut ko slēpāt, šis ir periods, kad patiesība pati izlīdīs laukā. Veselībai – nervu sistēma un miegs; digitāla higiēna un pauzes ir obligātas.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Jūs esat kādā noslēguma un aktīvas zemapziņas fāzē – daudz kas notiek aizkulisēs, sapņos, intuīcijā un sajūtās. Lieliski šis laiks der terapijai, atkarību/ieradumu maiņai, garīgām praksēm, arī darbam vienatnē. Finansiāli – pārbaudiet maksājumus, parādus, termiņus; nevajag lietas atstāt “pēc tam”, jo tieši šie sīkumi var radīt stresu. Darbā iespējams nogurums no trokšņa; saudzējiet sevi un izvēlieties prioritātes. Attiecībās – mazāk ilūziju, vairāk realitātes, ja kāds konsekventi neparāda rīcību, nesacerieties, dzirdot solījumus. Veselībai – imunitāte un psihosomatika; vairāk miega, mazāk informācijas pārslodzes, ūdens un miers.
