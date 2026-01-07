1968. gadā PSRS zemūdene K-129 kopā ar visu apkalpi nogrima okeānā piecu kilometru dziļumā, un šķita, to vairs neviens neieraudzīs, tāpēc padomju valdība pat lāgā neapsprieda jautājumu par izcelšanu. Noraidīja arī amerikāņu piedāvāto palīdzību, taču viņi nelikās mierā, un slepenā projekta “Azorian” ietvaros specdienestu speciālistiem kopā ar militārajiem inženieriem izdevās šķietami neiespējamais: viņi no iespaidīgā dziļuma izcēla nogrimušās padomju zemūdenes fragmentu kopā ar vairāku bojāgājušo jūrnieku atliekām un dažām torpēdām...

Atšķirības meklēšanas paņēmienos

Padomju zemūdene K-129 piederēja pirmajai ar ballistiskajām raķetēm aprīkoto padomju zemūdeņu paaudzei, sevī nesot trīs vidēja darbības rādiusa kodolraķetes. 1968. gada februāra beigās K-129 devās kārtējā dežūras braucienā Klusajā okeānā virzienā uz ziemeļiem no Havaju salām – lai kara sākšanās gadījumā varētu iespējami ātri pietuvoties ASV piekrastei un veikt triecienu. Pēkšņi 11. martā pārtrūkuši sakari ar šo zemūdeni: tā nav noraidījusi parasto radiosignālu, kam vajadzēja izskanēt saistībā ar 180. meridiāna šķērsošanu.

Sākotnēji padomju militārā pavēlniecība nesaskatīja neko aizdomīgu, jo sakariem ar zemūdenēm piemīt epizodisks raksturs, vairākumā gadījumu šādam nolūkam tai vajag vai nu uzpeldēt, vai izlaist buksējamo antenu. Gan viens, gan otrs paņēmiens, tāpat kā pati radioraidītāja lietošana, atklāj zemūdenes atrašanās vietu, tāpēc tās bieži mēdz ilgi klusēt, jo sevišķi tad, kad manevrē tuvu potenciālajam pretiniekam. Un, protams, vienmēr kaut kas var notikt ar pašu sakaru iekārtu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē