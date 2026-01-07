1968. gadā PSRS zemūdene K-129 kopā ar visu apkalpi nogrima okeānā piecu kilometru dziļumā, un šķita, to vairs neviens neieraudzīs, tāpēc padomju valdība pat lāgā neapsprieda jautājumu par izcelšanu. Noraidīja arī amerikāņu piedāvāto palīdzību, taču viņi nelikās mierā, un slepenā projekta “Azorian” ietvaros specdienestu speciālistiem kopā ar militārajiem inženieriem izdevās šķietami neiespējamais: viņi no iespaidīgā dziļuma izcēla nogrimušās padomju zemūdenes fragmentu kopā ar vairāku bojāgājušo jūrnieku atliekām un dažām torpēdām...
Atšķirības meklēšanas paņēmienos
Padomju zemūdene K-129 piederēja pirmajai ar ballistiskajām raķetēm aprīkoto padomju zemūdeņu paaudzei, sevī nesot trīs vidēja darbības rādiusa kodolraķetes. 1968. gada februāra beigās K-129 devās kārtējā dežūras braucienā Klusajā okeānā virzienā uz ziemeļiem no Havaju salām – lai kara sākšanās gadījumā varētu iespējami ātri pietuvoties ASV piekrastei un veikt triecienu. Pēkšņi 11. martā pārtrūkuši sakari ar šo zemūdeni: tā nav noraidījusi parasto radiosignālu, kam vajadzēja izskanēt saistībā ar 180. meridiāna šķērsošanu.
Sākotnēji padomju militārā pavēlniecība nesaskatīja neko aizdomīgu, jo sakariem ar zemūdenēm piemīt epizodisks raksturs, vairākumā gadījumu šādam nolūkam tai vajag vai nu uzpeldēt, vai izlaist buksējamo antenu. Gan viens, gan otrs paņēmiens, tāpat kā pati radioraidītāja lietošana, atklāj zemūdenes atrašanās vietu, tāpēc tās bieži mēdz ilgi klusēt, jo sevišķi tad, kad manevrē tuvu potenciālajam pretiniekam. Un, protams, vienmēr kaut kas var notikt ar pašu sakaru iekārtu.