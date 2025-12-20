Šodien notiek dedzīgas diskusijas saistībā ar mākslīgā intelekta (MI) apziņas esamību vai neesamību, turklāt vairākums diskutētāju pat pauž, ka it kā esot gan. Bet kā šajā ziņā ir ar dzīvniekiem? Biologi joprojām nenogurst, sarūpējot aizvien jaunus pārsteigumus: zivtiņas vada akvārija darbību gluži kā automašīnu, pērtiķi ārstē cits citu, bet vārnām, izrādās, katram skaitlim ir savas noskaņas “krā” un tamlīdzīgi. Tostarp tas ne mazākajā mērā neiegrožo cilvēka noslieci saprātīgos – kā izrādās! – dzīvniekus audzēt speciālās fermās tikai un vienīgi apēšanai vai arī medīt tikai un vienīgi izklaides nolūkā. Ko par to visu saka mūsdienu pētījumi?

Līdz pat doktrīnai par vergiem

Savulaik bioloģijas studentiem lekcijās esot piedāvāts šāds piemērs: ezers, tā vidū plosts, kuru ar krastu savieno tilts, bet krastā ugunskurs, kuru nepieciešams nodzēst. Tad pērtiķim iedod spaini un rāda – iesi pa tiltu, nokļūsi uz plosta, pasmelsi ūdeni, nesīsi uz ugunskuru. Un pērtiķis tieši to arī dara. Kāpēc gan lai pērtiķis neiesmeltu ūdeni spainī uzreiz tieši pie krasta? Tāpēc, ka dumjš dzīvnieks. Un dumjš tāpēc, ka tam nav apziņas. Gluži kā automāts, kas spēj darboties atbilstoši dotajai programmai.

Tostarp daudzi jau tad iedomājās: patiesībā taču šāds eksperiments absolūti neko nepierāda. Piemēram, varbūt pērtiķis savā prātā izlēmis, ka tā ir tikai kaut kāda spēle, šie ir tās noteikumi, un tie tam mazliet pat patīk. Urā! Varēs pa tiltiņu pajandelēt šurp un turp...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē