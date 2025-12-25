Dziedniece LĀSMA ENGERE ir spilgts piemērs tam, ka ar dabas līdzekļiem, sudžoku un regulārām rūpēm par sava fiziskā un smalko ķermeņu veselību cilvēks plaukstošu izskatu var saglabāt ilgi. Ko viņa var iemācīt mums? 

Izmantojot izdevību, pastāsti, kādus veselīgus un vērtīgus paradumus mums derētu pasākt jaunajā gadā? Tādus, kas neprasa ilgu laiku un/vai lielus līdzekļus…

Ar sudžoku ir pavisam vienkārši: tas ir princips, ka viss mūsu ķermenis atrodams mūsu plaukstās un pēdās. Protams, ir arī projekcijas ausī, bet auss ir grūtāk pieejama. Taču ausis var masēt – sudžokā to daudz izmanto, tā labi pamodina un ir kā masāža visam ķermenim. To var darīt rāmi, lēnām, rīta kafiju vai tēju dzerot. Sajūta kļūs daudz možāka!

Bet vienkāršāk ir strādāt ar plaukstiņām, pēdiņām. Paskaties ilustrāciju, kā rumpītis ievietojas plaukstā! Strādājot ar rociņām, mēs vingrinām visu ķermeni! Tāpēc brīnišķīgi ir rīta rituāli, kad mēs vienkārši izvingrinām pirkstiņus. Izstiep uz priekšu taisnas rokas, plaukstas uz augšu un savelc dūrītē – izplet, savelc – izplet. Ne pārāk ātri. Pusminūti tā. Pamēģini – nosvīdīsi! Korejiešiem (sudžoks ir korejiešu metode) viss ir ļoti vienkārši!

