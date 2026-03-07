Vienas no sava laika Krievijas bagātāko ģimeņu pārstāvēm Zinaīda Jusupova savam jaunākajam dēlam Fēliksam brīdinoši rakstīja: “Nespēlē kārtis, ierobežo jautru laika pavadīšanu, vairāk strādā ar smadzenēm!” Jaunais cilvēks piekrita, solījās un apgalvoja, ka turpmāk vairs nekad tādā veidā nesarūgtinās māti, tomēr allaž rīkojās gluži pa vecam.
Vēlāk, pēc boļševiku revolūcijas nonākot trimdā ārzemēs un pazaudējot lielāko daļu no savām nesamērīgi lielajām bagātībām Krievijā, Jusupovi vienalga bija vieni no visturīgākajiem emigrantiem, taču tieši Fēliksa neapkarojamā kaislība uz teju vai visu iespējamo veidu avantūrām ģimeni noveda līdz pilnīgam postam. Rezultātā visi emigrējušie Jusupovi, ieskaitot Zinaīdu, viņas vecāko dēlu, vedeklu un mazmeitu, apglabāti kopīgā kapā Parīzes pievārtes kapsētā, jo atsevišķiem apbedījumiem ģimenei tobrīd jau vairs nebija līdzekļu...
Neticami bagātā Krievijas impērijas ģimene
Kāda no leģendām pauž, ka Jusupovu dzimtai vārdu devis Nogajas Ordas kņazs Jusufs murza. Sācis turēt aizdomās savus tuviniekus, kuri bijuši neapmierināti saistībā ar viņa vēlmi uzturēt miermīlīgas attiecības ar Krieviju, hans, vēlēdamies galvenokārt pasargāt bērnus, aizsūtījis savus dēlus uz Maskavu. Tur tie sāka kalpot pašam caram Ivanam Bargajam, un hronists vēstījis, ka “Jusufa dēli ieradās Maskavā, saņēma dāvinājumā daudz ciematu un sādžu Romanovas apgabalā, un tur mītošie tatāri un kazaki bija viņiem pakļauti, un kopš tā mirkļa Krievija kļuva par Jusufa pēcteču tēvzemi”.