Vienas no sava laika Krievijas bagātāko ģimeņu pārstāvēm Zinaīda Jusupova savam jaunākajam dēlam Fēliksam brīdinoši rakstīja: “Nespēlē kārtis, ierobežo jautru laika pavadīšanu, vairāk strādā ar smadzenēm!” Jaunais cilvēks piekrita, solījās un apgalvoja, ka turpmāk vairs nekad tādā veidā nesarūgtinās māti, tomēr allaž rīkojās gluži pa vecam. 

Vēlāk, pēc boļševiku revolūcijas nonākot trimdā ārzemēs un pazaudējot lielāko daļu no savām nesamērīgi lielajām bagātībām Krievijā, Jusupovi vienalga bija vieni no visturīgākajiem emigrantiem, taču tieši Fēliksa neapkarojamā kaislība uz teju vai visu iespējamo veidu avantūrām ģimeni noveda līdz pilnīgam postam. Rezultātā visi emigrējušie Jusupovi, ieskaitot Zinaīdu, viņas vecāko dēlu, vedeklu un mazmeitu, apglabāti kopīgā kapā Parīzes pievārtes kapsētā, jo atsevišķiem apbedījumiem ģimenei tobrīd jau vairs nebija līdzekļu...

Neticami bagātā Krievijas impērijas ģimene

Kāda no leģendām pauž, ka Jusupovu dzimtai vārdu devis Nogajas Ordas kņazs Jusufs murza. Sācis turēt aizdomās savus tuviniekus, kuri bijuši neapmierināti saistībā ar viņa vēlmi uzturēt miermīlīgas attiecības ar Krieviju, hans, vēlēdamies galvenokārt pasargāt bērnus, aizsūtījis savus dēlus uz Maskavu. Tur tie sāka kalpot pašam caram Ivanam Bargajam, un hronists vēstījis, ka “Jusufa dēli ieradās Maskavā, saņēma dāvinājumā daudz ciematu un sādžu Romanovas apgabalā, un tur mītošie tatāri un kazaki bija viņiem pakļauti, un kopš tā mirkļa Krievija kļuva par Jusufa pēcteču tēvzemi”.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē