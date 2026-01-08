Vēl joprojām bieži mēdz apgalvot, ka savulaik Ādolfs Hitlers varu Vācijā ieguva demokrātiskā jeb pilnībā legālā un likumīgā ceļā. Tostarp gan pētniekiem, gan visu iespējamo veidu opozicionāriem, gan vienkārši visa sev neizdevīgā noliegšanas entuziastiem šajā jautājumā ir arī tā dēvētais alternatīvais viedoklis.

Un tam ir pietiekami objektīvs pamats. Visbiežāk vēstījumi par to, kā Hitlers ieguva varu, izskan kopsolī ar mūsdienu kroplīgās demokrātijas procedūru vispārējo kritiku un nepārejošu faktiski jebkuru tā dēvēto vēlēšanu iznākumu apšaubīšanu. Proti, tiklīdz tuvākā vai ne tik tuvā valstī par augstāko vadītāju kļūst kāds sevi par demokrātiskām dēvējošu valstu īstenajiem pārvaldītājiem netīkams personāžs, acumirklī izskan šī jau krietni aprobētā universālā frāze – mēs taču labi zinām, kā 20. gadsimta 30. gados kādā Eiropas valstī visdemokrātiskākajā veidā varu ieguva kāds īpašs cilvēks, un tad nevienam nav šaubu, kurš konkrētais cilvēks ar to domāts, kurš te tagad ir tas pareizais un kurš pagalam nepareizais...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē