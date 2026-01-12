Nesen ASV militāristu galvenais midzenis Pentagons nācis klajā ar atzīšanos kārtējos melos, proti, atzīstot faktu, ka savulaik tā speciālisti vienkārši safabricējuši liecības par citplanētiešu eksistēšanu, lai tādējādi labāk nomaskētu no citām valstīm, galvenokārt PSRS, virkni īsto slepenā ieroča izstrādāšanas programmu. Par to nesen gluži oficiāli vēstīts amerikāņu izdevumā "The Wall Street Journal".

Vai tās bija nacistu nepabeigtās tehnoloģijas?

Kā piemēru rūpīgi izstrādātas dezinformācijas izplatīšanai izdevums minējis arī kādu konkrētu gadījumu pagājušā gadsimta 80. gados, kas nācis gaismā rūpīgi veiktas mūsdienu izmeklēšanas rezultātā. Proti, tajā laikā kāds vārdā neminēts amerikāņu armijas pulkvedis reiz apmeklējis netālu no leģendārās Zonas 51 (maksimāli noslepenots ASV GKS objekts Nevadas pavalstī, kuru vēl joprojām saista ar visslepenāko militāro tehnoloģiju radīšanu) esošu bāru un tā īpašniekam iedevis vairākas noslēpumainu “lidojošo šķīvīšu” fotogrāfijas. Nav grūti iedomāties, ka jau drīz tās parādījās plašsaziņas līdzekļos (tāda acīmredzot bija sākotnējā iecere), izraisot baumu vilni par to, ka amerikāņu militāristi savā slepenajā bāzē pārbauda un testē atjaunotās citplanētiešu tehnoloģijas. Šā plāna galvenais mērķis it kā esot bijusi gan amerikāņu, gan visas pasaules sabiedrības uzmanības novēršana no reālajām amerikāņu militāristu jaunajām izstrādnēm, piemēram, saistībā ar “neredzamo” aviācijas iznīcinātāju F-117 izgatavošanu.

