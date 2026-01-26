Mūsdienu valsts tā dēvētās Augšējās Ēģiptes elitāro apbedījumu kompleksā Hierakonpolisā pētnieki atklājuši pierādījumus Āfrikā pirmo reizi fiksētajiem mākslīgi modificētajiem aitu ragiem. Runa ir konkrēti par sešu aitu galvaskausiem, kas deformēti saistībā ar apzināta lūzuma un sekojošas fiksācijas pielietošanu. Šo atradumu vecums novērtēts ar aptuveni 5700 gadiem.
Ragu modificēšanas metode izpaudās galvaskausa ielaušanā pie ragu pamatnes, pēc kā ragus uz vairākām nedēļām nofiksēja līdz pilnīgai sadzīšanai. Detalizēta analīze apliecinājusi, ka modificētās aitas arī kastrētas, par ko liecina pagarinātie kauli un nesaaugušās epifīzes. Visu šo dzīvnieku vidējais vecums bijis 6–8 gadi, kas ievērojami pārsniedz pārtikai audzēto aitu turēšanas standarta termiņu. Visticamāk, šiem dzīvniekiem bijusi rituāla jeb simboliska nozīme. Pētnieki izvirzījuši pieņēmumu, ka Hierakonpolisas elite apzināti mainījusi aitu ragus, lai tādējādi nodemonstrētu savu varu pār dabu un spēju to kontrolēt. Iespējams, tādas modifikācijas izraisīja asociācijas ar adaksu jeb antilopi ar vertikāliem spirālveida ragiem, kas simbolizēja dzīves atjaunotni un kārtību. Katrā ziņā tādas prakses itin labi ierakstoties tā dēvētajā pirmsdinastiskajā Ēģiptē, kur ļoti liela uzmanība bija pievērsta tieši mežonīgo un eksotisko dzīvnieku apbedīšanai.
