Pirms svētkiem gāja pirtī, bet, lai pielabinātos gariem un nākamais gads būtu vēlīgs, gatavoja maskas un gāja budēļos. Lai aizbiedētu ļaunos garus, ļaudis skaļi trokšņoja, vilka ozola bluķi. Pēc tam to sadedzināja, ugunij atdodot arī aizgājušā gada likstas. Svētkos klāja bagātīgu galdu – lai nākamajā gadā nekā netrūktu. Dziedāja, gāja rotaļās un zīlēja.

Sapos māju!

Daudzās pasaules valstīs populārākais pirmssvētku rituāls ir savas telpas un enerģijas sakārtošana. Tīrs, enerģētiski sakārtots mājoklis simbolizē labklājību, domu tīrību, saskaņu attiecībās ar tuvākajiem, draugiem un sevi. Spodra, harmoniska vide, izrotātas telpas sola ne tikai sakārtotu dzīvi jaunajā gadā, bet sirsnīgā, jautrā, omulīgā gaisotnē pavadītu veco gadu. Lai piesaistītu labklājību, pirms svētkiem un svētkos izsenis veic dažādus rituālus un nākamā gada pareģošanu, radot mājās pozitīvas emocijas, prieku un labsajūtu.

Šīs senās tradīcijas esam pārņēmuši no mūsu senčiem, kas, gatavojoties Ziemas saulgriežu svinībām, uzkopa māju, rotāja eglīti, pušķoja telpas.

