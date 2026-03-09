Britānijā Kembridžas universitātes speciālisti uzsākuši zinātnes vēsturē vēl nepieredzētu un absolūti neviennozīmīgi vērtējamu projektu, kura ietvaros paredzēts pilnībā no nulles, liekot atomu pie atoma un izmantojot galvenos ķīmiskos elementus, savākt cilvēka DNS struktūras sastāvdaļas. Kā tādos gadījumos mēdz teikt – interesants eksperiments...

I

Uzreiz var piebilst, ka vēl burtiski līdz nesenam laikam jebkādi eksperimenti šajā jomā bija kategoriski aizliegti (un faktiski ne gluži visur un ne gluži pilnībā tie ir atcelti), jo pastāv bažas par to, ka cilvēka genoma rediģēšana var novest pie tā dēvētajiem “dizaina bērniem” – ar iepriekš ieprogrammētiem raksturojumiem vai arī kādām iepriekš neparedzamām nevēlamām un pat neatgriezeniskām izmaiņām kaut kad vēlāk nākotnē.

Šobrīd pasaulē viena no lielākajām britu medicīniskajām labdarības organizācijām Trust minētajam eksperimentam sākotnēji piešķīrusi jau 10 miljonus sterliņu mārciņu, paskaidrojot, ka iespējamie potenciālie ieguvumi no šāda pētījuma pat ļoti ievērojami pārsniegšot ar to saistītos riskus, jo pavēršot iespēju ievērojami paātrināt medikamentu radīšanu virknei arī vēl mūsdienās par pilnībā neārstējamām uzskatītām ģenētiskajām slimībām.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē