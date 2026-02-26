Vēl līdz gluži nesenam laikam cilvēki uzskatīja, ka mūžīga dzīvošana iespējama tikai speciāla darījuma (ar velnu) ietvaros, proti, apmainot dvēseli pret kādas vienas vai vairāku acumirklīgu vēlmju piepildīšanu ne pārāk ilgā laicīgās dzīvošanas nogrieznī. Mūsdienās par vizionāriem dēvētie ļaudis, kuri spēj iepriekš paredzēt dažādus notikumu attīstības scenārijus, jau visnotaļ atklāti apspriež tādas potenciālās nemirstības izteikti tehnoloģiskās metodes. Viena no galvenajām ir ideja par apziņas pārcelšanu uz datoru. Turklāt, godīgi sakot, tā jau pat vairs nav tikai ideja...
Teorijā viss izskatās pat ļoti loģiski un skaisti, jo daļa cilvēku atmiņas jau izvietota viedierīcēs un tā dēvētajos mākoņu serveros: tieši tur vairākums cilvēku mūsdienās glabā savus foto un videomateriālus, visu elektronisko saraksti un tamlīdzīgi. Līdz ar to kļūst skaidrs, ka pilnībā visas apziņas pārcelšana uz datoru būs nākamais solis ceļā uz mašīnas un cilvēka simbiozi. Pirmajā mirklī šeit nav iespējams saskatīt kādas būtiskas tehniskās problēmas: smadzeņu neironi savstarpēji mijiedarbojas ar elektrisko signālu palīdzību, proti, cilvēka domas un emocijas faktiski ir tikai šo impulsu kombinācijas. Kas tādā gadījumā varētu traucēt digitalizēt smadzenes vai faktiski to saturu, ielādēt to mašīnā un turpmāk īstenot mūžīgo dzīvošanu datorvīrusa paskatā? Vēl jo vairāk tāpēc, ka tagad neskaitāmi uzņēmumi, kas nodarbojas ar programmu “smadzenes–dators” izstrādāšanu, jau spējuši uzrādīt iespaidīgus rezultātus. Var minēt kaut vai Īlona Maska Neuralink: cilvēki ar domas spēku sazinās ziņu apmaiņas vietnēs, spēlē šahu, pat zīmē vai glezno...