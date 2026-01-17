19. gadsimta sākumā netālu no ASV Dienvidkarolīnas štata Čarlstonas atradās viesnīca “Māja sestajā jūdzē”. Tā praktiski ne ar ko neatšķīrās no simtiem līdzīgu Dienvidkarolīnas ceļmalu viesnīcu, bet tad tur sāka pazust iemītnieki. Vēlāk noskaidrojās šķietami visneiespējamākais – viņus tur nogalināja viesnīcas īpašnieki Džons un Lavīnija...

Lavīniju Fišeri uzskatīja par pilsētas daiļavu. Tiesa, nav saglabājies neviens viņas attēls, turklāt par viņu vispār ļoti maz zināms, pat tas, kādā ģimenē un kad viņa nākusi pasaulē – iespējams, 1792. gadā, varbūt arī 1793. vai vēl kādā citā gadā. Viņas vecāki varēja būt inteliģenti ļaudis, jo tajā laikā tā dēvētie parastie amerikāņi (eiropiešu klaidoņu, no pelnītā soda dzimtenē izbēgušo noziedznieku un vienkārši laimes meklētāju pēcnācēji) savas meitas nenodēvēja tādā vārdā. Arī Lavīnijas uzvedība liecinājusi par labu audzināšanu. Viņas biogrāfija nemaz nav īsta biogrāfija, tikai tāds balto plankumu sakopojums. Vismaz līdz momentam, kad viņa apprecējās ar Džonu Fišeru, abi apmetās Čarlstonā, kur par Džona ietaupījumiem nopirka nelielu viesnīcu ārpus pilsētas.

Nenoticēja

Nav arī zināms, kas īsti piespieda viņu nostāties uz noziedzības takas. Savus iemītniekus Džons un Lavīnija sākuši nogalināt un aplaupīt jau tūlīt pēc viesnīcas atklāšanas. Čarlstonas pilsētas arhīvos saglabājušies ar 1819. gadu datēti vietējo iedzīvotāju iesniegumi par cilvēku pazušanu. To vidū ir arī pašu Fišeru uzrakstīts iesniegums par to, ka daži apmeklētāji aizbraukuši, nenorēķinoties par izmitināšanu un ēdienu.

