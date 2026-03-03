Aptuveni desmit gadus amerikāņu pētnieki novēroja veselības stāvokli pieciem tūkstošiem par 55 gadiem vecākiem cilvēkiem, analizējot viņu ēdienkarti un ar speciāliem testiem pārbaudot viņu atmiņu.
Noskaidrojās, ka ikdienā kaut vai tikai viena porcija pārstrādātas gaļas par 17% paaugstina ar atmiņu saistītu risku rašanos, savukārt katra porcija iekrāsoto gāzūdeņu tam pievieno vēl vismaz 6%! Secināts, ka tiem, kuri regulāri lieto abus šos produktus, kognitīvo funkciju samazināšanās iestājas ievērojami ātrāk.
Pētījuma autori pauda, ka tieši šie produkti tad arī kļuvuši par galveno riska faktoru, savukārt citi ultrapārstrādātie produkti neuzrāda tik spilgti izteiktu ietekmi uz smadzenēm.
Viņi ieteikuši izvēlēties mazāk pārstrādātu gaļu, gatavot ēdienu pašam mājās un gāzētos dzērienus nomainīt ar parastu ūdeni.
Uzsvērts, ka šādas vienkāršas izmaiņas ēdienkartē patiešām var gluži reāli samazināt priekšlaicīgu kognitīvo funkciju samazināšanos un demences attīstību.
