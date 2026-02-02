Raksturojot 2026. gadu, pirmās tēlainās asociācijas, kas nāk prātā, ir smēde, kur, plūstot gaisam plēšu plaušās, tiek karsēta dzelzs, lai dedzīgajam uguns rumakam izkaltu pakavus straujam laika skrējienam. Un kā nu ne, nākamais gads tiks aizvadīts Uguns Zirga, gribētos pat teikt – lavas zirga fonā, ko februāra jaunmēnesī simboliski iesāks Saturna un Neptūna savienojums Auna zodiaka zīmē.
Par ideāliem un varnešu apetīti
Gada valdnieks Austrumu kultūrās tiek raksturots kā garā brīvs, enerģisks, drosmīgs, aizrautīgs un piedzīvojumu kārs dzīvnieks. Uguns elements šīs Zirga īpašības intensīvāk, kaislīgāk un izteiktāk paspilgtinās, vedinot pārkāpt robežas, mudinot nepakļauties, graujot autoritātes un dzenot uz priekšu tehnoloģiskos attīstības procesus un laikmetīgi metamorfos ideālus. No lielo un tālo planētu aspektāciju un noskaņu rakursa skatoties, pirmēji varētu šķist, ka laidīsim uz urrā, jebkurš ļaunums aprims un atrisināsies sarunās, jo astro kalendārijs neuzrāda lielas nesaskaņas un kolīzijas šo kosmosa smagsvaru starpā. Drīzāk izlīdzinošas. Ja nu kādai no planētām netīk tās tā brīža apstākļi attiecīgajā zodiaka zīmē. Taču šī cerība ir mānīga. Pasaule nav laba vai slikta. Tā ir tāda, kāda tā ir un kādu cilvēce to veido. Iespējas būs kā vieniem, tā otriem.
Daudziem varnešiem apetīte augs augumā, kas var novest pie savstarpējiem cīniņiem ar tiešajiem konkurentiem vai savu pieaugošo ambīciju un akumulētās varas uzurpēšanu pār citiem. Daudzviet tam sekos pretstāve, sacelšanās, iestāšanās par saviem ideāliem un pārliecību, citur iespējama apspiešana un brīvības ierobežošana, kas gruzdēs, gaidot izvirdumu.
Tehnoloģijas un transformācija
Kamēr vieni cīnīsies par varu fiziski, citi izteiktāk pārsvērsies uz digitālo un inovāciju vidi, attīstot un koncentrējoties uz tehnoloģiski strukturālām pārmaiņām un atklājumu izrāvieniem, kas savā ziņā arī ir varas instruments.
2026. gadā turpināsies uzsāktais laikmeta griežu pārmiju process, kad jau skaidrāk un konkrētāk būtu jāsāk izpausties jaunlaiku tendencēm, kas kopumā aptver un iezīmē transformāciju, izmantojot inovācijas un tehnoloģiju attīstību, spēju mainīt lietu kārtību, apvienojoties kolektīvi, – tātad autoritāšu ietekmes kliedēšanos (bet ne izzušanu), smagumcentru pārbīdes un/vai decentralizāciju, humanitāro ideālu, sabiedrisko un sociālo sistēmu pārveidi un modernizēšanu. Tas viss vairāk neapzināti nekā apzināti tieksies uz futūrisma dominances nostiprināšanos.
Šīm norisēm 2026. gadā būs dažādas izpausmes. Būtiskākā no tām, manā ieskatā, būs tāda kā uz nākotni orientēta, gribētos teikt – tālredzīga transformācijas viļņa veidošanās, kur komunikācijai, tehnoloģijām un kolektīvajiem ideāliem būtu jāsaplūst, lai aizsāktu konstruktīvas revolūcijas gan šajās minētajās, gan pastarpināti saistītās sfērās. Īsāk sakot: novatoru uznāciens.
Laiks reformām
Marta pēdējā dekādē, pēc kārtējā dižčika jeb retrogrādā Merkura perioda, veidosies labi apstākļi, lai kaut ko būtiski mainītu lietu kārtībā. Tad var virzīt strukturālas reformas, veidot jaunas sociālās sistēmas. Īpaši svarīgi tas būtu valdību, institūciju, organizāciju vai jebkuru citu pārvaldes formu reformām, restrukturizācijām, pārbūvei vai izveidei no jauna.
Tomēr jārēķinās, ka straujie, idealizētie centieni kaut ko aizsākt no vienas puses var saskarties ar lielu un stingru pretstāvi, no otras puses var būt, ka tiek dota zaļā gaisma, bet caur sūriem, grūtiem noteikumiem – neviens par brīvu vai aiz labas sirds par skaistām acīm neko nedos. Šeit ieslēpts upurēšanās, ciešanu, izcīnīšanas elements. 2026. gadā tas lielā mērā var arī atsaukties uz dabas resursiem – izteiktiem sausuma periodiem, karstuma viļņiem, ugunsnelaimēm, ūdens trūkumu, kas daļēji iezīmējās jau iepriekšējā gadā. Ne tikai dabas izpausmju uzplaiksnījumi un izvirdumi, bet arī politiskie un sociālie izvirdumi būs dienas kārtībā. Tas savukārt var radīt straujas, globālas pārmaiņas, tā teikt: lietas var sagriezties kājām gaisā vienas nakts laikā. Un mērogs var stiepties tālāk par saredzamo horizontu. Jau 2025. gadā redzējām daudzpolāras pasaules veidošanos – šķelšanos un grupēšanos. Šādas tādas līdzības ar Sabiedroto un Ass* laikiem var sazīmēt. Šādi laiki līdzi sev nes ne tikai negaidītus globālus pārsteigumus un satricinājumus, varas centru reorganizēšanos, bet arī revolucionāru tehnoloģiju attīstīšanos, jaunu pieeju un struktūru veidošanos.
Saturna skola
Kā jaunam teliņam savvaļā ir jācīnās par izdzīvošanu, lai nekristu glūnošu plēsoņu ķetnās, tā visiem jaunajiem sākumiem, jaunievedumiem, uzliesmojošiem veiksmes projektiem, jaunajiem draugiem un nedraugiem, tiem, kas atbrīvosies no saviem apspiedējiem, 2026. gadā tomēr nāksies iziet kārtīgu Saturna skolu, saskaroties ar pārbaudījumiem, ierobežojumiem, konfliktiem, grūtībām, nepiekāpību, protestiem, kareivīgu eskalāciju no pretējās nometnes. Reti kad patiešām labas lietas notiek bez grūtībām, bez adekvāti ieguldītām pūlēm. Šo laiku pozitīvā gultnē atspoguļo kārtīgi paveikts darbs (tas nenozīmē strādāt vairāk), rezultātā fundamentāli veiksmīgas izaugsmes iespējas. Celmlaužu laiks!
Pretstāves
No attīstības, izaugsmes un darbības diapazona paplašināšanās skatpunkta gada pirmā puse vairāk būs vērsta uz iekšpusi, respektīvi, gādāšana par savu labumu, arī kā ekonomiskās politikas protekcionisms, var izpausties kā savas ģimenes, ciema, valsts, firmas, produkta, pārliecības slavināšana, attīstīšana, piederības nostiprināšana. Drīz pēc tam uzmanība un izpausme pacilātībā un degsmē spiedīsies uz āru. Uzjundīs radošuma, kultūras un līderības vilnis. Uzplauks mākslinieciskā izpausme, vizionāru idejas, kas spēs iešūpot un aizraut kolektīvo noskaņu, kas varbūt pēdējos gados ir kļuvusi diezgan vienmuļa.
Vienlaikus pieaugs spriedze starp individuālismu, personības kultu, vadoņu glorifikāciju, varas ešeloniem un plašākas sabiedrības vajadzībām, piespiežot autoritātēm nolaisties no saviem augstumiem – kādam arī sāpīgi un strauji.
Visbeidzot, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, inovācijas var palīdzēt veikt un ieviest radikālas un drosmīgas reformas, radīt ilgtspējīgas un noturīgas struktūras, tādējādi nodrošinot un veidojot pamatu, uz kura katram un katrai būvēt kā personīgo, tā kolektīvo nākotni.
* Ass valstis – galvenokārt Vācija, Itālija un Japāna – tiecās paplašināt savas teritorijas un nostiprināt varu ar agresīvu karadarbību. Pret tām apvienojās Sabiedrotie, kuru kodolu veidoja Lielbritānija, Francija, vēlāk arī Padomju Savienība, ASV un Ķīna. Sabiedroto mērķis bija apturēt Ass valstu ekspansiju un panākt mieru.
