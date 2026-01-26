Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas dēls Mariuss Borgs Heibijs saņēmis apsūdzību 23 (!) noziegumos, ieskaitot izvarošanu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušo skaits esot lielāks par desmit, un, lai arī precīzi tas nav atklāts, plašsaziņas līdzekļi neoficiāli noskaidrojuši, ka tie varētu būt robežās no 15 līdz 20 cilvēkiem.
Apsūdzībās figurē vairākas izvarošanas epizodes, seksuāli aizskaroša uzvedība, vardarbība un miesas bojājumu nodarīšana, kā arī epizodes ar draudiem, īpašuma bojāšanu, uzbrukumiem policistiem un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.
Aizstāvības pārstāvji pauduši, ka norvēģu karaliskā persona kategoriski noraidījusi visus galvenos apsūdzības punktus, ieskaitot izvarošanu, kā arī atgādinājuši, ka vairākos gadījumos izmeklēšana slēgta saistībā ar pierādījumu trūkumu vai noilguma termiņa iestāšanos. Lai gan vēstīts, ka vairāki cietušie esot nolēmuši pārsūdzēt šo atcelšanu, savukārt citi to nedarīšot saistībā ar vēlmi atbrīvoties no nevēlamas psiholoģiskās slodzes. Pats apsūdzētais aktīvi sadarbojoties ar policiju, lieta jau nodota prokuratūrai, un izlemts pat nenopratināt citus karaliskās ģimenes locekļus, neuzskatot to par mērķtiecīgu.
Tostarp sabiedrībai ir zināms fakts, ka 2024. gadā Norvēģijas kroņprinceses dēlu policija aizturēja saistībā ar vardarbības akta veikšanu pret cilvēku, kurš atradies bezapziņas stāvoklī...
