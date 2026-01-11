Ar parfimērijas vēsturi saistītajos tekstos bieži kā Eiropā pirmās mūsdienu parauga smaržas – ar to domājot uz spirta bāzes veidotu aromātu – mēdz minēt kādu mēreni noslēpumainu “ungāru karalienes ūdeni” jeb vienkārši “ungāru ūdeni”. Turklāt dažkārt minēts pat puslīdz precīzs datums pēc karalienes pasūtījuma izgatavotajam sastāvam, proti, tas esot noticis 1370. gadā...

Lai kā arī būtu ar tiem pašiem pirmsākumiem, droši zināms tikai tas, ka “ungāru karalienes ūdens” īpaši iecienīts un populārs bijis 17. gadsimtā, kad to izmantoja ne tikai kā parfīmu, bet arī kā ādas un pat medicīnisku līdzekli pret dažādām slimībām. Ar to gan iesmaržojās un apslacīja parūkas un visu apģērbu, gan arī ierīvēja seju un ķermeni, gan ieelpoja un pat... dzēra. Šis par brīnumlīdzekli uzskatītais maisījums faktiski bija vīna spirta un rozmarīna destilāts, kas kalpoja kā pamats, kuram pievienoja dažādas citas augu sastāvdaļas. Tā dēvētajām smaržīgajām zālītēm un to aromātiem piedēvēja dažādas ārstnieciskās īpašības, un galvenokārt jau tāpēc, ka nelāgus aromātus tolaik uzskatīja par drošu pazīmi gaisa slimīgam piesārņojumam, kuru attīrīt varēja, nepatīkamo aromātu nomācot ar patīkamu smaržu buķeti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē