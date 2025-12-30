Jau sen zināmi nostāsti, leģendas un dažādi minējumi par to, kāpēc tik lielā daudzumā negaidīti miruši Senās Ēģiptes faraona Tutanhamona kapeņu atvērēji. Neskaitāmo versiju klāstā ir gan dabisku iemeslu, gan ezoteriski un gluži mistiski skaidrojumi, taču nevienai no tām joprojām nav piemeklēti pilnībā neapšaubāmi pierādījumi. Tostarp fakts kā tāds paliek nemainīgs.

“Faraonu lāsts”

Pētnieki pauduši, ka laikam jau par viskliedzošākajiem pēkšņas un negaidītas nāves gadījumiem var uzskatīt divus: galvenā Tutanhamona kapeņu atvēršanas “sponsora” un “nolādētajā” vietā pabijušā britu kolekcionāra lorda Herberta Karnarvona un amerikāņu finansista Džordža Goulda nāve.

Zināms, ka ieeju leģendārajās kapenēs izrakumos atrada 1922. gada novembrī, bet tieši pašu faraona apbedījuma kameru ar mūmiju atvēra 1923. gada 16. februārī. Par leģendārām šīs kapenes galvenokārt var uzskatīt tāpēc, ka tās kopš aizzīmogošanas pirms vairākām tūkstošgadēm līdz 20. gadsimtam laimīgā kārtā bija saglabājušās izlaupītāju neatrastas un pilnībā neskartas. Lords Karnarvons no dzīves šķīrās jau tā paša 1923. gada aprīlī, savukārt Goulds “pagaidīja” līdz 16. maijam. Abos šo pēkšņo un pilnībā negaidīto nāvju gadījumos par oficiālo iemeslu bija norādīta straujas attīstības pneimonija, un saistībā ar lordu Karnarvonu vēl minēja arī asins saindēšanos. Savukārt ekspedīcijas vadītājs, angļu izcelsmes eģiptologs Hovards Kārters 64 gadu vecumā nomira 1939. gadā, un viņa miršanas apliecībā kā iemesls bija norādīti limfmezglu neatgriezeniski bojājumi. Kopumā šajā par “faraonu nolādētajiem” nodēvētajā sarakstā iekļauti vismaz 20 cilvēki – vai nu ekspedīcijas dalībnieki, vai viņu tuvi radinieki...

