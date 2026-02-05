Jaunizveidotais uzņēmums "Hikari", kura līdzdibinātāji ir aktieris Stīvens Sigals un viņa dēls Dominiks, nesen Krievijas Federācijas Volgogradas apgabalā uzsāka pirmās plastikāta pārstrādes rūpnīcas būvniecību, un paredzēts, ka šis uzņēmums darbību uzsāks 2026. gada otrajā pusē.
Vēstīts, ka pašam Sigalam piederot 34% jaunā uzņēmuma akciju, dēlam atvēlēti 33%, savukārt atlikusī trešdaļa pieder Krievijas uzņēmumam Eko-Invest 23. Jaunā uzņēmuma biznesa plāns paredz līdz 2030. gadam uzbūvēt kopumā visā Krievijā 50 šādus plastikāta pārstrādes uzņēmumus ar kopējām investīcijām vismaz 30 miljardu rubļu (aptuveni 300 miljoni eiro) apjomā. Uzņēmumam paredzēts attīstīt infrastruktūru cieto komunālo atkritumu apritē, lai tādējādi paaugstinātu pārstrādes līmeni un samazinātu uz ekoloģiju radīto slodzi.
Var atgādināt, ka Stīvens Sigals kopš 2016. gada saņēmis Krievijas pavalstniecību (vēl viņš ir gan ASV, gan arī Serbijas pilsonis) un jau sen sevi dēvē par “miljons procentu krievu”.
