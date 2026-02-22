Jautājums par potenciāli iespējamo nemirstību cilvēces domājošo daļu suģestējis jau kopš neatminamiem aizvēstures laikiem – tas minēts gan senajos mītos un leģendās, gan savos meklējumos to nebeidz aplūkot arī mūsdienu zinātnieki. Turklāt šis jautājums jeb faktiski koncepcija joprojām spēj satraukt un pārsteigt, jo sevišķi tajos gadījumos, kad pavīd kaut vai vismazākā cerība, ka arī cilvēkiem varētu būt iespējama mūžīgā dzīvošana. Tagad ļoti pārliecinoši palīgos nākusi arī kvantu fizika.
Mūsdienu kvantu teorija ļauj jau faktiski gluži reāli iedomāties to, ka apziņa var nevis nomirt un pilnībā izzust, bet gan saglabāties uz mūžīgiem laikiem. Šī savā ziņā radikālā doma balstīta kvantu fizikas un cilvēka smadzeņu funkcijas pamatos. Nāve gluži tehniskā izpratnē ir visu smadzenēm piemītošo funkciju neatgriezeniska izbeigšanās, ko turklāt tieši tā arī dēvē – par smadzeņu nāvi. Kad tā iestājas, to uzskata par pilnīgu dzīvības izbeigšanos. Un te ir jautājums: vai zinātne varētu būt spējīga atkal atjaunot šīs smadzeņu funkcijas? Mūsdienās zinātnes aprindās valda uzskats, ka reāla nemirstība itin nemaz nav tik neiespējama, kā vēl gluži nesen visiem šķita. Viss atkarīgs no spējas kvantu fizikas ietvaros izskaidrot un tostarp arī pārvaldīt pašus dzīvības pamatus.
Patlaban pagātne un tagadne apvienojas nolūkā sasniegt šo mērķi, liekot lietā modernos zinātniskos eksperimentus. Amerikāņu neiroķirurgs Roberts Vaits ir viens no tiem, kurš veicis savā ziņā revolucionāru eksperimentu: viena pērtiķa galvu transplantējis citam pērtiķim. Diemžēl gala rezultātā eksperiments sanāca neveiksmīgs, jo otrs pērtiķis spēja nodzīvot salīdzinoši neilgu laiku, un kopumā tas apliecināja smadzeņu funkcijas ārkārtīgo smalkumu, faktiski trauslumu, kā arī uzsvēra galvaskausa nervu bioloģiskās sarežģītības augsto pakāpi un to mijiedarbību ar smadzenēm.