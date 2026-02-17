Šis būs pārbaudes gads, kas parāda, cik harizmātisks un cik spožs esi. Vai tauta iet aiz tevis, ja vēlies to saukt līdzi. Kādi ir tavi lozungi, kādā krāsā karogi, kuram spēkam tu īsti kalpo. Kas tevi motivē, kādas strāvas aizrauj līdzi. Uz ugunīgās enerģijas viļņa vari paveikt ļoti, ļoti daudz.

Uzziņai

Austrumu zodiakā ir 12 dzīvnieki – gadu valdnieki. Leģenda vēsta, ka secība izveidojusies tā, kādā kārtībā tie ieradušies pie Budas pirms viņa aiziešanas no zemes. Gadu ciklos cits aiz cita seko: Žurka, Vērsis, Tīģeris, Trusis/Kaķis, Pūķis, Čūska, Zirgs, Aita/Kaza, Pērtiķis, Gailis, Suns, Cūka. Ik pēc 12 gadiem šis dzīvnieku aplis atkārtojas. Katram gadam ir sava stihija un krāsa.

Uguns Zirga gads ir jan – vīrišķās enerģijas zīmē. Gada krāsa – sarkana.

Kļūsti par līderi!

Kas jutīsies spēcīgs un pārliecināts par sevi, tas pats rausies līderos; kam vajadzēs aizvēju, tas, pakalpīgi piebalsojot, nesīs karogu aiz vadoņa. Vai nu tu liesmo pats, vai, acis nenovērsis, raugies uz līderi, cenšoties nepalaist garām viņa uzrunas! 

