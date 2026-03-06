Kopš nesena laika Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsēta Dubaija kļuvusi par vienu no galvenajām ārkārtīgi naudīgu ļaužu apmešanās vietām. Tas tā esot tāpēc, ka Dubaija viņus pievelk ne tikai ar savu labvēlīgo nodokļu politiku un iespējām piekopt neticami greznu dzīvi, bet šī pilsēta pārvērtusies par īstenu biznesa un tā dēvēto inovāciju centru.
Šo tendenci apstiprinājusi atskaite The World’s Wealthiest Cities Report 2025, kurā pausts, ka Dubaijā dzīvojošo miljonāru daudzums aizvadīto desmit gadu laikā divkāršojies, un tas šo pilsētu padara par pasaulē visstraujāk augošo bagātības centru.
Atskaite arī apliecinājusi tradicionālās kārtības izmaiņas: patlaban superbagātnieki burtiski masveidā sākuši pamest Londonu, un šo rīcību esot izprovocējušas izmaiņas nodokļu statusā tā dēvētajiem nerezidentiem – tā dēvē ļaudis, kuri gan mīt Britānijā, taču viņu mītnes zeme un nodokļu maksāšanas vieta atrodas ārpus tās robežām. Atbilstoši vecajiem nosacījumiem bija tā – nerezidentiem bija jāmaksā nodokļi tikai par Britānijā sapelnīto, taču viņi drīkstēja tur dzīvot un nemaksāt par saviem citās valstīs gūtajiem ienākumiem.
Vēstīts, ka Dubaijā patlaban mīt vismaz 81 200 miljonāru, 237 santimiljonāri, kuru mantība mērāma vairākos simtos miljonu, kā arī 20 miljardieri. 2024. gadā tur mituši 72 500 miljonāri, 212 santimiljonāri un 15 miljardieri. Aizvadīto desmit gadu laikā Dubaijā mītošo miljonāru kopējais skaits palielinājies par 102%, un augstāki rādītāji ir tikai vēl divās Ķīnas pilsētās – Šeņdžeņā un Handžouā (attiecīgi 142% un 108%). Tajā pašā laikā uz pusi samazinājusies miljonāru vēlme pārcelties uz iepriekšējo “superbagātnieku meku” – ASV.
Atskaitē arī minēts, ka 2024. gadā Londonā mituši par veseliem 11 000 miljonāru mazāk nekā iepriekšējā gadā! Tāpat vēstīts, ka jaunajā tā dēvētajā daudzpolārajā pasaulē, kur vairs nebūs tikai viens agresīvs dominētājs, proti, ASV, lielo pasaules pilsētu sekmes konkurences tirgū lielā mērā būs atkarīgas no spējas piesaistīt augstākās klases speciālistus, un tādā situācijā tās pašas Britānijas veiktās izmaiņas nodokļu politikā vienkārši pašas par sevi izspiedīs laukā no savas teritorijas bagātību. Dubaija jau sākusi iet pilnībā citu ceļu, un attiecīgās sekmes jau tagad ir acīmredzamas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu