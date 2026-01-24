Aļaska ir ļoti savdabīgs zemes nostūris, slavens ar ļoti skarbu klimatu, savulaik piedzīvoto leģendāro zelta meklēšanas drudzi, kā arī dažādām mistiskām parādībām, ieskaitot neizskaidrojamu lidaparātu un cilvēku pazušanu.

Daudzi uzskata, ka Aļaska joprojām sevī glabā vienu no lielākajiem mūsdienu noslēpumiem, un tas ir tā dēvētais Aļaskas trijstūra fenomens.

Pazudušās lidmašīnas un pasažieri

Par Aļaskas trijstūri dēvē nosacītu teritoriju, ko taisnām līnijām iezīmē apvidus starp pilsētām Džūno, Barovu un Ankoridžu, aptverot ļoti plašas savvaļas platības. Šis trijstūris sabiedrības un pētnieku pastiprinātu uzmanību sāka piesaistīt 20. gadsimta otrajā pusē, kad tur sāka aizvien biežāk noslēpumaini pazust aviācijas transports, no kura par visvairāk apspriesto kļuva 1950. gadā notikusī amerikāņu militārās lidmašīnas C-54 pazušana kopā ar tajā esošajiem 44 pasažieriem. Vēl joprojām nav atrastas ne lidaparāta atlūzas, ne arī kaut vai vissīkākās liecības par pazudušajiem cilvēkiem.

