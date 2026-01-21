Odiozais bijušais Gruzijas prezidents Mihails Saakašvili, kurš, kā secināts speciālās Eiropas izmeklēšanas komisijas slēdzienā, ar savām provokatīvajām darbībām 2008. gada augustā izraisīja oficiāli neizsludinātu piecu dienu karu ar Krieviju, Tbilisi notiesāts ar astoņu gadu ieslodzījumu cietumā – par vērienīgu valsts budžeta izšķērdēšanu personīgajās interesēs no 2004. līdz 2013. gadam jeb laikā, kad pildīja Gruzijas prezidenta amata pienākumus.
Novērtēts, ka tie bijuši aptuveni pieci miljoni eiro, ar kuriem Gruzijas sabiedrība “apmaksājusi” viņa, viņa radinieku un vēl citu pietuvinātu personu botoksa injekcijas, epilāciju, dārgas dāvanas, greznu atpūtu lepnākajos ārvalstu kūrortos un tamlīdzīgi. Protams, visi šie tēriņi bijuši apzīmogoti ar tradicionālo spiedogu “slepeni”. Valsts noslēpums, ne? Papildus šim termiņam Saakašvili saņēma vēl arī 4,5 gadus par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, kā rezultātā viņam piespriestais kopējais ieslodzījumā pavadāmais laiks noteikts 12 gadi un 6 mēneši. Par soda izciešanas sākumu uzskatāms 2021. gada 1. oktobris, kad Saakašvili arestēja un nodeva vajāšanai.
Var piebilst, ka Saakašvili jau izcieš iepriekš piespriesto sešu gadu ieslodzījumu par korupciju un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un jauno papildu spriedumu nolasīšanas laikā atradās vienā no Tbilisi slimnīcām, kur nokļuva saistībā ar paša uzsākto badastreiku nolūkā protestēt par aizturēšanu pēc viņa nelegālās atgriešanās Gruzijā no Ukrainas, izmantojot prāmi, uz kura bija paslēpies piena produktu konteinerā. Turklāt bez visa tā pret viņu izvirzītas vēl divas nopietnas apsūdzības: par vēl vienu nelegālo valsts robežas šķērsošanu un vardarbīgu demonstrantu izdzenāšanu 2007. gada 7. novembrī, kas pēc kāda laika varētu pārtapt jaunos spriedumos un ievērojami palielināt ieslodzījumā kopumā pavadāmo laiku.
