Senās Ēģiptes piramīdas joprojām katru gadu turpina sarūpēt aizvien jaunus pārsteigumus un jaunas mīklas, kuru risināšana mūsdienu pētniekiem liek ļoti nopūlēties. Vairākumā gadījumu nespēj palīdzēt arī vismodernākās un laikmetīgākās tehnoloģijas. Piemēram: kā lai reaģē un ko lai atbild tiem, kuri aizvien pārliecinošāk apgalvo, ka tā dēvētā pirmsdinastiskā perioda Ēģiptes valdnieki jeb faraoni bijuši atnācēji no kosmosa, turklāt, visdrīzāk, no Marsa?
Cilvēciski necilvēciskās mūmijas
Zīmīgi, ka pēdējā laikā aizvien dedzīgākas un plašākas diskusijas raisa fotoattēli no Marsa virsmas ar dažādām dīvainām būvēm, kas, iespējams, nav dabiski veidojumi, kā to pārsvarā mēģina pasniegt no neērtiem un praktiski neizskaidrojamiem faktiem izvairīties pieradušie tā dēvētās oficiālās zinātnes pārstāvji.
Tomēr no liekiem aizspriedumiem brīvu pētnieku krietna daļa paudusi uzskatu, ka runa ir par kādas ārkārtīgi senas civilizācijas paliekām, kuras radījis vai nu postošs karš, vai neglābjama dabas katastrofa.
Un abām pusēm faktiski ir pilnībā skaidrs, ka uz šiem jautājumiem nav un laikam jau arī nebūs iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi, nesarīkojot pilotējamu ekspedīciju uz Marsu.
Tiesa, jau tagad mazliet negaidītā kārtā praktiski visus iesaistītos pētniekus interesējošā noslēpuma atrisināšanā būtisku palīdzību snieguši britu arheologi, kuri savus darbus veica Ēģiptes provincē Feitahā. Vērienīgu izrakumu laikā vietā, kur savulaik apbedīti faraoni, kuru vecums ievērojami pārsniedz Senās Ēģiptes dinastiskā perioda valdītāju dzīves datus, atrastas ļoti unikālas mūmijas. Sākotnējie pieņēmumi vēstī, ka atliekas pieder pašiem pirmajiem šīs senās valsts dibinātājiem. Turklāt šajās kapenēs atrastie rakstiskie avoti pārliecinoši pauž, ka šie faraoni nākuši no pašiem dieviem jeb tātad atnācējiem no kaut kurienes, kas atrodas ārpus mūsu planētas. Rūpīgā izpētē konstatēts, ka atrasto mūmiju ādas uzbūves šūnas ļoti ievērojami atšķiras no cilvēka šūnām. Saistībā ar to pētnieki izvirzījuši pieņēmumu, ka šie ļaudis vēl nav gluži citplanētieši, bet radušies kādu kosmiskas izcelsmes būtņu un Zemes iedzīvotāju sakrustošanas rezultātā.