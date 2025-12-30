Nākamais gads mudinās mūs iestāties par sevi un savām vērtībām: stingri izvērtēsim prioritātes, cik spēka veltīt procesiem, pienākumiem, īpaši būs jāpiestrādā pie līdzsvara dzīvē. Gads var šķist izaicinošs un radīt sajūtu, ka Visums nepārtraukti met sprunguļus riteņos, bet tā gluži nebūs. Vienkārši… spēcīgi izjutīsim svārstības, un brīžiem šķitīs, ka dzīve ripo kā amerikāņu kalniņos: no augšas uz leju un atpakaļ. Bet svarīgi paturēt prātā – pēc grūtām dienām nāk labāki laiki un labajās dienās jādara viss veselīgi pozitīvais, lai uzkrātu spēkus un enerģiju. 

Vienlaikus gads parādīs mūsos katrā slēptos talantus, spējas, pārsteigsim pašas sevi un apkārtējos. Grūtos brīžos jāatceras savs iekšējais spēks un jācīnās ar drūmām domām vai apstākļiem. Visspēcīgāk varēšana izpaudīsies tieši tad, kad jutīsimies iedzīti stūrī un nāksies risināt situācijas ar nestandarta pieeju. Nākamo gadu raksturo liels cīņasspars – iet uz priekšu un nepadoties grūtībām.

