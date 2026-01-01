Darbība, kas pieprasa prāta stimulāciju vai iesaisti sociālajos kontaktos, sekmē atmiņas saglabāšanu un domāšanas spējas. Piemēram, rokdarbi, mūzikas instrumentu spēlēšana, kaut vai reliģiskā dievlūgšanās spēj raisīt pozitīvu ietekmi, savukārt maksimāli pasīva laika pavadīšana, piemēram, nepārtraukta raudzīšanās televizora vai viedierīces ekrānā, saistīta ar kognitīvo spēju samazināšanos.
Pētījumā bija iesaistīti vairāki simti 60 gadus un vecāki cilvēki, un, izmantojot dalībnieku ikdienas paradumu detalizētu analīzi, pētnieki spēja novērtēt dažādu mazkustīgas uzvedības veidu ietekmi uz kognitīvajām funkcijām. Proti, tāda pieeja ļāva noteikt, kādas ir vissmalkākās atšķirības saistībā ar smadzenēm noderīgu un kaitīgu darbību.
Iegūtie rezultāti apliecina, ka vairāki mazkustīgas aktivitātes veidi var būt labs aizsargājošais faktors pret kognitīvajiem traucējumiem. Piemēram, kognitīvi stimulējošās nodarbības sekmē labāku atmiņas un domāšanas funkcionēšanu, savukārt ilgāks pie televizora ekrāna pavadītais laiks asociējas ar negatīvām sekām. Tas norāda uz nepieciešamību pārskatīt pieeju “kaitīgās sēdošās uzvedības” aspektam.
Tostarp pētījums apstiprinājis arī to, ka fiziskā aktivitāte paliek ļoti svarīgs kognitīvo traucējumu profilakses instruments. Tomēr smadzeņu veselības uzlabošanai mazkustīgās uzvedības pasīvas formas var arī papildus nomainīt ar vairāk stimulējošajām. Pat salīdzinoši nelielas izmaiņas, piemēram, piecu vai desmit minūšu pārtraukumi lasīšanai vai komunikācijai, var pat ievērojami uzlabot kognitīvo stāvokli.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu