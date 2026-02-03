Ap gadumiju attiecību tēmā dominēs nopietnība un atbildīga attieksme, savukārt vasaras sākumā daudzi piedzīvos to sajūtu, ko mēdz dēvēt par taureņiem vēderā. Rudenī var nākties uzplēst vecās rētas un tikt skaidrībā ar pagātnes notikumiem, taču kopumā šis gads ir labs, lai sakārtotu attiecību jomu un saprastu, ko tajā vēlamies.
Atbildība un skaidrība
Jau 2025. gada nogalē, it īpaši sākot ar ziemas saulgriežu laiku, gan dāmas un kungi attiecībām pieies ļoti nopietni un mērķtiecīgi. Priekšplānā izvirzīsies ilgtermiņa attiecības, un tās tiks veidotas apdomīgi, prātīgi, atbildīgi un bez steigas.
Ja iepazīšanās notiks laikā no 24. decembra līdz 25. janvārim, tad šīs attiecības abpusēji balstīsies uz nopietniem nolūkiem. Partnerus piesaistīs nevis komplimenti vai viegls flirts, bet tieši pretēji – nopietnība un atbildība. Tie pāri, kuri jau ir attiecībās, dzīvo kopā vai ir iestrēguši ilgākā randiņu un satikšanās periodā, vēlēsies attiecības sakārtot oficiāli vai vismaz skaidri definēt to, “kas mēs viens otram galu galā esam”. Var prognozēt, ka ap Ziemassvētkiem un gadumiju bildinājumi un piedāvājumi veidot nopietnas attiecības būs vairāk nekā parasti. Tiesa, tas gan nebūs kā pārsteigums, bet drīzāk kā pašsaprotams solis, kas tiks sperts, lai ietu nākamajā attiecību līmenī. Gan dāmas, gan kungi skaidri zinās, ko grib, kā grib un kā to panākt. Mērķtiecība, atbildība, stabilitāte būs sajūtu komplekts, ar ko pārkāpt pāri jaunā gada slieksnim. Savukārt tajās attiecībās, kuras ir bijušas teju vai uz izjukšanas robežas, arī tiks ieviesta skaidrība. Kā mēdz teikt: “Vai nu uz vienu, vai otru pusi.”
Pavasarī – vieglums un ļaušanās
Visas līdzšinējās neskaidrības kā putekļi izzudīs 2026. gada pavasarī, un, tuvojoties vasarai, no vīriešu puses būs jūtama gan aktivitāte, gan reizumis arī pārgalvīga rīcība. Iekarotāja instinkts pamodīsies, lai satiktu savu simpātiju, savu iemīļoto cilvēku, savu mīlestību. Dāmas piesaistīs uzmanību ar komunikāciju, intelektu un arī ar nelielu humora devu, kas savstarpējām attiecībām piešķirs vieglumu un ļaušanos sajūtām.
Kad stiprināt attiecības
Maija vidū planētu, kuras atbild par attiecībām, enerģija mainīsies, un līdz pat jūnija pirmajai dekādei būs jūtams, ka pāri vairāk domā tieši par attiecību stabilizēšanu, praktisko un saimniecisko pusi, pat uzsākot kādu ģimenes biznesu.
Jūnija pirmajā pusē Venera savienosies ar Jupiteru, un tas ir lielisks laiks, lai veidotu ģimeni. Veiksmes un laimes planēta Jupiters šajā laikā atradīsies Vēža zīmē, kur tas izpaužas īpaši spēcīgi, un abu planētu stāvokļi būs labvēlīgi ģimenes stiprināšanai, paplašināšanai un kopīgā mājokļa labiekārtošanai.
Jūlijā un augustā var nākties pastrīdēties un risināt jautājumus, kas saistās tieši ar darbiem un rīcību. Dāmas no saviem vīriešiem gaidīs reālus darba rezultātus, jo skaisti vārdi un tukši solījumi viņām neko nenozīmēs. Mīlestība būs darbības vārds, nevis kompliments vai liriska rindiņa telefona ziņā – tas nedarbosies. Vīrieši vairāk būs noskaņoti uz runāšanu, ne darīšanu, kas, protams, savstarpējās attiecībās var radīt sīkus kašķus un strīdus. Līdzīgi būs arī septembra beigās, oktobrī, kad vīrieši no dāmām gaidīs uzslavu, kaut vai vienkāršu paldies par kādu viņu rīcību, bet dāmas būs spējīgas sacelt greizsirdības un aizdomu vētru pat skaidrā dienas laikā.
Atbalss no pagātnes
Laikā no 3. oktobra līdz 14. novembrim mīlestības, skaistuma un dāmu pārvaldniece Venera būs retrogrāda, kas īpaši līdz 25. novembrim iezīmē diezgan sarežģītu laiku tieši romantiskajās attiecībās. Pirmkārt, tie būs pārpratumi, greizsirdība un senu situāciju cilāšana. Otrkārt, atgriešanās pie notikumiem, kas nav bijuši patīkami. Treškārt, gaismā var nākt kāds romantisks piedzīvojums, slepena mīlas dēka. Var atklāties kāds noslēpums. Tas būs dziļu pārdomu laiks, kas liks atgriezties pie reiz piedzīvotām situācijām, atkal uzplēst vaļā sadzijušās rētas, kuras vēl klusi un sāpīgi smeldz, taču tikai tāpēc, lai tās sadziedētu un izdziedinātu pavisam. Sāpināto dvēseļu terapija šim laikam būs ļoti iederīga un veiksmīga. Kāds to izjutīs instinktīvi, cits atkal nonāks situācijā, pēkšņi un negaidīti satiekot savu pāri darītāju, bijušo mīļoto. Dziedināšana šajā laikā jebkurā gadījumā būs vērtīga un ilgtermiņā paliekoša pat tad, ja process nebūs viegls un liks saskarties aci pret aci ar pagātni. Sāpinātie saņemsies drosmi runāt par to, vērsties pie dvēseles terapeita, un vislielākā uzvara šajā laikā būs uzvara pašam pār sevi, pār savām sāpēm, kas saistītas ar zaudējumu, nodevību, lai vēlāk gluži kā Fēnikss atdzimtu no pelniem atkal no jauna.
Iepriekš minētajā laika posmā būs gan dramatiski pārtrauktas attiecības, gan atjaunosies tās attiecības, kuras balstījušās uz dziļi kaislīgu mīlestību. Gaidāmas liktenīgas atkalsatikšanās un saiešanas kopā.
Pēc 25. novembra mīlestības planētas enerģija kļūs vieglāka, kas ļaus nonākt līdz harmoniskam kompromisam, pat ja nāksies iziet cauri mīlestības pinekļu mudžeklim.
Uzmanīgi ar skaistuma procedūrām!
Astroloģijā Veneras aizbildniecībā ir arī viss, kas saistīts ar skaistumu, tāpēc šajā laikā tam jāpievērš īpaša uzmanība. Vajadzētu izvairīties no skaistuma injekcijām, tetovējumu un permanentā grima veidošanas, kā arī no plastiskajām operācijām. Šajā periodā veiktās procedūras nesniegs gandarījumu un var pat radīt neatgriezeniskas sekas. Rezultāts var neapmierināt, un nauda būs iztērēta veltīgi. Tas radīs liekas emocijas un vilšanos, bet dažkārt arī strīdus un pretenzijas pret meistaru: kosmetologu, tetovētāju, plastikas ķirurgu vai fotogrāfu. Taču ir kāda svarīga nianse – ja procedūras jau agrāk ir veiktas un tagad mērķis ir tikai atjaunot, atsvaidzināt vai pielabot rezultātu, tad šis laiks būs tam ļoti piemērots. Jāpiebilst, ka, vēršoties pie sava astrologa, ir iespējams piemeklēt individuāli labāko un veiksmīgāko laiku kādai nopietnai procedūrai, lai tā sniegtu gaidīto rezultātu.
Iepriekš pieminētajā periodā nav ieteicams rīkot kāzas, jo iecerētais var neritēt pēc plāna, bet ar dažādiem misēkļiem, kas īpaši jūtīgiem cilvēkiem liks krist emociju galējībās. Plānot tās, proti, sarunāt viesu namu, uzsākt tērpa šūšanu, arī nevajadzētu, pat ja kāzas būs tikai nākamā gada vasarā. Jārēķinās ar to, ka sajūtas un plāni var mainīties.
Savukārt gada nogalē, proti, novembrī un decembrī, planētas, kas atbild par vīrišķo un sievišķo, būs savstarpējā harmonijā. Tas norāda uz to, ka tiks rasts kompromiss pat vissarežģītākajās situācijās, lai roku rokā, plecu pie pleca pāršķirtu jaunu lappusi savā mīlestības stāstā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu