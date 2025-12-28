Taronumeroloģijā, kā jau ierasts, tiek izmantotas divas galvenās formulas, kas ļauj izprast gada pamata enerģētiku un tās ietekmi uz cilvēku dzīvi. Skaitļi tiek sasaistīti ar Taro Arkāniem, kas palīdz vizualizēt un padarīt saprotamākas to nozīmes. Prognoze darbojas valstīs, kur tiek izmantots Gregora kalendārs.

Gada pamata skaitļi

Pirmajā formulā saskaitām visus 2026. gada ciparus: 2+0+2+6=10. Tas ir Arkāns Fortūnas rats.

Otrajā formulā no 2026. gada atņemam 22 tik reižu, līdz iegūstam skaitli, kas mazāks vai vienāds ar 22. Rezultāts ir skaitlis 2 – Arkāns Augstā priesteriene.

Tātad 2026. gada enerģiju raksturo divi Arkāni – Fortūnas rats un Augstā priesteriene. Viens simbolizē nepārtrauktu kustību, mainīgus notikumus un pagrieziena punktus dzīvē, otrs – zināšanu noslēpumu, iekšējo intuīciju un klusumā gūtu gudrību. Apvienojot šos divus tēlus, var teikt, ka 2026. gads ir dinamiskas ārējās pārmaiņas, kurām blakus jāstāv iekšējam mieram un skaidrai sajūtai, kas ir pareizi un kas nav.

