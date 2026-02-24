2024. gada pašā nogalē kāds Ķīnas uzņēmums izziņoja lidmašīnas Yunxing izstrādāšanu, uzsverot, ka tā spēšot attālumu no Londonas līdz Ņujorkai veikt ne vairāk kā divās stundās. Bet gluži nesen amerikāņu uzņēmums Venus Aerospace vēstīja, ka gatavojas jau tuvākajā laikā savus pasažierus maršrutā no Ņujorkas līdz Parīzei nogādāt tikai... 55 minūtēs!
Vēstīts, ka Venus Aerospace pabeidzis izmēģinājumus atmosfērā ar rotējošo detonācijas raķešu dzinēju (RDRE), kas uzskatāma par absolūti revolucionāru sistēmu un kas vilkmes radīšanai stabilas sadegšanas vietā izmanto rotējošus sprādzienus. Izmēģinājumi notikuši Ņūmeksikas poligonā, un uzņēmums plānojis šo dzinēju izmantot savai nākotnes virsskaņas lidmašīnai Stargazer, kas spēšot attīstīt ātrumu līdz četriem mahiem jeb 4939 kilometriem stundā (1 mahs – aptuveni 1609 kilometri stundā), kas četras reizes pārsniedz skaņas ātrumu.
Zināms, ka šāda lidmašīna izmaksās vismaz 33 miljonus ASV dolāru, un gadījumā, ja to apstiprinās izmantošanai komerciāliem pārvadājumiem, tā attālumu no Ņujorkas līdz Parīzei spēšot pārvarēt trīs reizes ātrāk par savulaik leģendāro angļu–franču Concorde, kas lidoja ar ātrumu 2179 kilometri stundā, bet kas mūsdienās izņemta no apgrozības. Patlaban attiecīgo attālumu “parastās” lidmašīnas veic aptuveni astoņu stundu laikā...
Attālums no Londonas līdz Ņujorkai ir 5567 kilometri, no Parīzes līdz Ņujorkai – 5833 kilometri. Venus Aerospace savu unikālo lidmašīnu plāno nodot ekspluatācijā pašā 30. gadu sākumā, vienā reisā pārvadājot 12 pasažierus. Nav daudz, toties var paredzēt, ka tur nebūs patlabanējās pazemojošās saspiestības un īpašnieku alkatības radītās šaurības. Tiesa, vienlaikus laikam nav arī grūti iedomāties to, cik maksās biļetes...
