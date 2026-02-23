Aizvien pārliecinošāk nostiprinās atziņa, ka leģendārajos faraonu laikos seno ēģiptiešu rīcībā nebija tādu instrumentu, ar kuriem varētu pietiekami filigrāni zāģēt akmeni, un tas liek nopietnāk uzlūkot gluži reālas zāģēšanas tehnoloģiju pēdas daudzos tā laika pieminekļos. Speciālisti pauduši: pat tikai pirmais paviršais skatiens acumirklī jau liekot domāt pat par vairākiem šādu instrumentu īpašajiem paveidiem. Iespējams, šajā materiālā aplūkotie speciālistu viedokļi varētu šķist pārlieku specifiski, taču patiesībā dziļāko jēgu šeit iespēs saprast ikviens, ja vien būs pietiekami vērīgs...

Ar ko zāģēti cieto iežu akmens bloki?

Labi zināms, ka visizplatītākais šāda instrumenta veids ir taisns un plakans zāģis. Tieši ar to tad esot iespējams atstāt skaidri saskatāmas pēdas, kas aplūkojamas vienā no bazalta grīdas blokiem templī netālu no Gīzas plato esošās Heopsa jeb tā dēvētās Lielās piramīdas. Dažādos slīpuma leņķos veiktie pietiekami raksturīgie “iezāģējumi” skaidri norāda uz to, ka šeit ar ļoti lielu varbūtību izmantots tieši plakanais zāģis. Lai gan, gluži strikti raugoties, nav iespējams pilnībā izslēgt arī kādu citu zāģu veidus, tomēr konkrētā “pēda” vairāk liecina par mūsdienu cilvēkam itin pierasto divroku zāģi vai pietiekami lielu rokas zāģi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē