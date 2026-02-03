Pētnieku, literātu un filozofu prātus jau kopš senatnes nodarbina domas par to, ka kaut kur ārpus mums zināmā Visuma varētu pastāvēt citas pasaules, vairāki vai faktiski pat neskaitāmi visumi, izpaužoties kā savdabīga paralēlā realitāte, varbūt pat mūsu pašu kaut kāda cita versija, kas tur dzīvo savu neatkarīgo dzīvi. Pēdējā laikā zinātnes prāti sākuši aizdomāties par to, ka patiesībā tā varētu arī nebūt fantastika, piedāvājot uzreiz vairākas aizraujošas teorijas, kas pilnā mērā pieļauj tādu paralēlo visumu eksistēšanu. Laikam jau fiziķiem ir pamatots iemesls gluži atklāti apspriest šādas koncepcijas.

Uzreiz var piebilst, ka kvantu daļiņu pasaulē realitāte jau kļūst neiedomājami dīvaina. Piemēram, var iedomāties monētu, kas vienlaikus ir gan cipars, gan ģerbonis, taču tikai līdz tam momentam, kamēr novērotājs nav uz to paskatījies. Tieši tāda esot kvantu daļiņu uzvedība atbilstoši tā dēvētajam superpozīcijas principam, proti, tās spēj eksistēt vienlaikus visos iespējamajos stāvokļos, kamēr kāds nav sadomājis tās izmērīt... Bet kas īsti notiek mērīšanas brīdī, kāpēc mēs tad redzam tikai vienu no stāvokļiem, nevis vienlaikus uzreiz visus? Tas ir jautājums, kas radījis fundamentālo mērījumu problēmu kvantu mehānikā, un šī atbilde zinātnes ļaudīm vēl jārod.

