2025. gada sākumā ASV pavalsts Kalifornijas tuksnesī Mohave notika uzņēmuma "Boom Supersonic" jaunā demonstrācijas parauga XB-1 izmēģinājums, kura laikā, sasniedzot ātrumu 1,122 mahi (mahs – skaitlis, kas rāda, cik reižu ātrāk objekts kustas attiecībā pret skaņas ātrumu), lidaparāts trīs reizes pārsniedza skaņas barjeru.
Uzņēmuma vadītājs Bleiks Šolls plašsaziņas līdzekļiem pauda, ka šis ir tas gadījums, kad “talantīgu un savam mērķim uzticīgu inženieru grupa sasniegusi to, ko iepriekš varēja tikai valdība vai dolāru miljardi”.
Izmēģinātais modelis pārstāv Boom Supersonic izstrādātās lidmašīnas Overture tehnoloģiju, gabarītu ziņā tas ir trīs reizes mazāks par projektēto lidmašīnu, kuru paredzēts aprīkot ar vidējo kreisera ātrumu 1,7 mahi, maksimālo – 2,2 mahi. Nepārtrauktā lidojuma attālums kopā ar 55 pasažieriem varētu sasniegt 7200 kilometru. Piebilsts, ka šā lidaparāta izveidošanā aktīvi izmantotas visjaunākās aditīvās tehnoloģijas, jaunākie materiālmācības sasniegumi un aerodinamikas jaunās digitālās metodes. Uzņēmuma vadība paziņojusi, ka tā rīcībā esot jau 130 pilnībā droši Overture iepriekšējie pasūtījumi – no lidsabiedrībām American Airlines, United Airlines un Japan Airlines.
