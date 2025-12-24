Koku horoskopi palīdz labāk sevi saprast un pārdomāt, kādu ceļu dzīvē ejam, vai dzīvojam saskaņā ar sevi vai tomēr ne. Horoskops var palīdzēt ar "savu" koku izveidot skaistu draudzību un smelties spēku, augt un mācīties, dziedināt sevi.

Kad Saule atgriežas no tumsas un pasaulē atdzimst gaisma, ķeltu horoskopa ciklā sākas Bērza laiks. Senie ķelti ticēja, ka bērza cilvēki ienāk pasaulē, lai iedegtu cerību un iedvesmotu pārmaiņām pat tad, kad viss šķiet apstājies. No bērza koksnes ķelti gatavoja šūpulīšus jaundzimušajiem un aplokus teliņiem. Bērza zars virs bērna šūpulīša aizsargāja no fiziska kaitējuma, diametrāli pretēji latviešu paradumam ar bērza zaru "izdakterēt" bērna netikumus un blēņas.

Bērzs 24.XII–20.I 

  • Valdošā planēta Venera 
  • Elementi: Gaiss un Ūdens

Bērza cilvēks ir drosmīgs un iedvesmojošs. Ja Bērza enerģija ir līdzsvarā, viņš ienes gaismu sev apkārt, palīdz apkārtējiem saskatīt prieku pat niekos. Bērza klātbūtne iedvesmo – tas ir cilvēks, kura enerģija “attīra telpu” un palīdz citiem atgūt cerību, uz brīdi aizmirst rūpes un raizes. Der atgādināt, ka jebkurš cilvēks var dzīvot pozitivā vai negatīvā sevis izpausmē, tāpat arī Bērzam jāstrādā ar sevi, lai nekļūtu paviršs vai pārgalvīgs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē