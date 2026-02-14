Mīlestība ir viens no lielajiem noslēpumiem, ko cilvēks allaž tiecies izzināt. Tā spēj iedvesmot un pacelt spārnos, bet citreiz rada sajūtu, it kā kāds neredzams spēks vilktu virpuļojošā atvarā. Dažkārt šķiet, ka vēderā lidinās taureņi un tas otrs ir radniecīga dvēsele.Vai diviem cilvēkiem ir lemts būt kopā, un kādas būs šīs attiecības?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklētas visdažādākajos veidos. Kāds lasa izklaides horoskopus vai dodas pie profesionāla astrologa, kāds vēlas tikt skaidrībā, izmantojot numeroloģiju. Tas ir viens no veidiem, kas ļauj ieskatīties attiecību būtībā un iespējamos nākotnes scenārijos. Tomēr uzreiz jāpiebilst – šis tests ir domāts kā radošs pārdomu avots, nevis absolūta patiesība.

Lai veiktu testu, jāzina tikai abu partneru dzimšanas datumi. Katrs cipars jāsaskaita, līdz paliek viencipara rezultāts. 

Piemēram: 5.05.1983 → 5+0+5+1+9+8+3=31 → 3+1=4. 

Rezultāts: 4.

Ja otrs cilvēks dzimis 28.10.1981, tad aprēķins ir šāds: 2+8+1+0+1+9+8+1=30 → 3+0=3. 

Rezultāts: 3. 

Kad gala skaitļi iegūti, tos saskaita kopā: 4+3=7. Tas ir pāra numeroloģiskais skaitlis, kas nosaka attiecību būtību un turpmāko ceļu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē