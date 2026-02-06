Eģiptologs Zahī Havass kopā ar kolēģu grupu nācis klajā ar lielā mērā sensacionālu paziņojumu, kas it kā atklāj visus galvenos leģendāro ēģiptiešu piramīdu uzbūvēšanas noslēpumus. To ļāvuši izdarīt nesen atrastie uzraksti, kurus šaurajās ejās, kas iepriekš nebija izpētītas, XIII gadsimtā pirms mūsu ēras atstājuši būvētāji.
Pateicoties šai informācijai, tagad varot droši secināt, ka piramīdas būvējuši nevis pilnībā beztiesiski vergi, bet gan pietiekami augstas kvalifikācijas un labi atalgoti speciālisti. Publicētajos materiālos uzsvērts, ka joprojām ir spēkā versija par to, ka satriecošos monumentus savulaik uzbūvējuši vismaz 100 tūkstoši vergu, kuri tur nepārtraukti 20 gadus strādājuši nogurdinošās trīs mēnešu maiņās, taču
jaunākā iegūtā informācija Lielās piramīdas iekšienē apliecinājusi – to uzbūvējuši prasmīgi un labi atalgoti meistari, kuri arī strādājuši faktiski nepārtraukti, tikai ar to atšķirību, ka ik pēc 10 dienām viņiem bijusi viena brīvdiena.
Turklāt arheologiem arī izdevies atklāt iepriekš nezināmus piramīdu būvnieku apbedījumus, kas arī pilnā mērā apstiprina, ka viņi nav bijuši vergi, jo esot labi zināms, ka Senajā Ēģiptē vergiem nebija atļauts sagatavot sev apbedījuma vietas un tos nekādā gadījumā neapraktu tiešā piramīdas tuvumā.
Vēl izdevies noskaidrot arī to, ka piramīdu būvniecībai vajadzīgais materiāls piegādāts, izmantojot speciālu pandusu. Havass vēstīja plašsaziņas līdzekļiem: “Mēs veicām izrakumus šajā rajonā un iecirknī C2 atklājām pandusa paliekas – akmens šķembas sajauktas kopā ar smiltīm un dubļiem. Pēc pandusa demontēšanas būvnieki nenovāca pilnībā visas tā pēdas, tādējādi mums radās laimīgā iespēja tās atrast.” Vienlaikus esot arī noskaidrots, ka būvniecības laikā profesionālie būvnieki izmantojuši arī īpašus koka pāļus.
