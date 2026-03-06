Vēstīts, ka vislielākais atbalsts un palīdzība saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisītā tā dēvētā lokdauna sekām sniegta tieši ASV uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Vairākums novērotāju, protams, pievērsuši uzmanību skaitliskajam aspektam, lai gan ne mazāk saistoša šķiet arī kvalitatīvā puse. Proti, tieši fakts, ka 2020. gada pavasarī darbību uzsākuši pilnībā jauni ASV ekonomikas finansēšanas mehānismi, kuriem piemīt, iespējams, ļoti tālejošas sekas visas pasaules mērogā.
Jauna shēma
2020. gada martā ASV finanšu oligarhijas vara spēja saskaņot gan ar Kongresu, gan toreizējo prezidentu Dž. Baidenu iespēju izsludināt palīdzības programmu vairāku triljonu ASV dolāru apmērā. Protams, apstākļos, kad ASV iebridušas tik dziļos parādos, ka vairs pat nav tādas runas, ka tos kaut kad varētu arī visnotaļ civilizēti atdot, ir jautājums: no kurienes nākusi šī nauda? Vai tā ir godprātīgi nopelnīta un ilgāku laiku gulējusi kaut kur krājumā, gaidot izdevīgu mirkli, lai steigtos palīgā nabadziņiem un trūkumcietējiem? Vai tā vismaz ir pašu oligarhu nauda? Un kāpēc tā iepriekš slēpta un nav novirzīta godprātīgai gigantisko parādu atdošanai? Vārdu sakot, saistībā ar atbildēm šeit, kā mēdz teikt, ir varianti...
Izrādās, ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) (par tās dīvaino rašanos un savdabīgi apšaubāmo statusu varētu parunāt kādā atsevišķā materiālā) apņēmās neilgā laikā vienkārši nodrukāt dolāru naudas zīmes kopumā aptuveni četru triljonu apmērā, savukārt ASV Valsts kase pauda gatavību piešķirt budžeta atbalstu jeb palīdzību 2,2 triljonu dolāru apjomā. Šeit vispirms pievērsīsim uzmanību tam, ka runa vairs nav ne tikai par miljoniem, pat ne par miljardiem, bet gan akurāt tieši par triljoniem. Un no šiem FRS emitētajiem četriem triljoniem dolāru aptuveni pusi bija paredzēts uzreiz kā aizdevumu piešķirt Valsts kasei, savukārt otru pusi novirzīt tieši krīzē visvairāk cietušo nozaru un konkrētu uzņēmumu atbalstam kreditēšanas veidā...