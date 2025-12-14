Ja jau tu lasi šo žurnālu, tev ir pašsaprotami, ka ne viss ir izmērāms ar fiziskās pasaules mērlentēm. Cik nozīmīgi ir tomēr būt vienā veselumā, šeit un tagad, savā ķermenī fiziskajā pasaulē un ar visu savu gara spēku. Neesam jau nekāda “aviokompānija”, lai tikai pa mākoņiem planētu. Tāpat mūsu skatījums ir daudz plašāks par šauri ierāmēto pārbaudāmo un aptaustāmo. Un visbiežāk spēks pamostas tieši visgrūtākajā brīdī.

Akli neseko svešiem padomiem!

Ziema, saaukstēšanās laiks, un neizbēgami uzpeldēs simtiem pareizāko un iedarbīgāko recepšu, kā tikt galā ar klepu, kakla sāpēm, drudzi utt. Droši vien tavā vai labi zināmu cilvēku ģimenes pūrā arī ir kāda pareizākā rīcība ziemas nedienām. “Mana mamma/oma vienmēr…“ – pazīsti taču? Pavēro savas sajūtas, kā izturies pret šo līdzekli. Lai tikai kāds pamēģina iebilst! Vispareizāk ir…! Tevī saceļas kaut kas tāds, kas iestājas nopietnā aizsardzības pozīcijā. Ja ir PAREIZI dzert siltu pienu ar sviestu, tad viss cits ir muļķības! Un pretī tava kolēģe ar tādu pašu sejas izteiksmi atļaujas “murgot” par rutku ar medu, nedo’die’s, kāda vēl sutinātus sīpolus tūlīt vilks ārā! Nu, kā tā var!

Kad nākamreiz internetā vai kādā viegla formāta žurnālā lasīsi kārtējo “pārbaudīto recepti” vai ar kolēģi strīdēsies, kuras vecmāmiņas recepte ir pareizāka, padomā, kāds varēja būt šīs receptes pirmsākums un pamatojums. Jā, protams, pārbaudi tās fizisko lietderību nopietnos zinātniskos avotos, iespējams, atklāsi vēl daudz laba. Bet pacenties izjust to, ko tad juta tā sieviete.

