Pētnieki nākuši klajā ar kārtējo apgalvojumu par to, ka jau drīz ikviens droši varēs lielos kvantumos lietot alkoholiskos dzērienus, no tā ne nieka nenoreibstot, jo esot izstrādāts līdzeklis, kas spēj efektīvi novērst alkoholisko reibumu un intoksikāciju. Tas esot ļoti sarežģīts preparāts, balstīts visjaunākajās nanotehnoloģijās, un to izstrādājusi starptautiska speciālistu grupa, kurā līdzdarbojušies pētnieki no Ķīnas, Spānijas un Beļģijas.

Preparāts izstrādāts kā gēls, un tā pamatā ir piena seruma olbaltumvielas, kuras iepriekš apstrādā tā, ka tās zarnu traktā sadalās jau vairs tikai ar ļoti lielām grūtībām, un, pateicoties tieši tam, šis preparāts darbojas pietiekami ilgu laiku. Gēlā ievadīti arī īpaši katalizatori (dzelzs un zelta nanodaļiņas) un peroksidāzes ferments – tāda “konstrukcija” fermentējošo reakciju vairākpakāpju kaskādē dod iespēju alkoholam (etilspirtam) sadalīties līdz etiķskābei.

Kā svarīgs moments šeit uzsvērts, ka visas šīs reakcijas notiek barības pārstrādes traktā, proti, kamēr alkohols vēl nav paspējis iesūkties asinīs. Praktiski veidojas efekts, it kā cilvēks izdzertu mazāk, nekā to darījis patiesībā: vienkārši krietna daļa etilspirta sabrūk jau barības vadā, un runa esot par vidēji 40–60% uzņemtā alkohola. Tātad vismaz par pusi no iespējamā.