Iespējams, neviena cita pasaules tautu folklora nav tik lielā mērā pārsātināta ar tik lielu daudzumu dažādu garu un citu mistisko būtņu, kā tas ir japāņiem. Zināmi vairāki simti nostāstu par visu iespējamo veidu monstriem un spokiem, kas savulaik mituši par Uzlēcošās saules zemi dēvētajās Klusā okeāna ziemeļdaļas salās. Lielākā daļa šo seno leģendu un ticējumu sekmīgi sagaidījusi arī mūsu dienas.

Ļaunie un vienlaikus arī nekaitīgie spoki

Japāņu leģendāro monstru vislielāko saimi pārstāv tieši spoki. Tiesa, tā nu sanācis, ka faktiski tos nevar dēvēt par spokiem tādā mūspusē pieņemtajā izpratnē, jo japāņiem tie pārsvarā nemaz nav mums it kā pierastās gaisīgās, bezmiesīgās būtnes. Japāņi tos visus mēdz dēvēt apkopojošajā vārdā obake (no bakeru – ‘transformēties’), un šie obake spēj mainīt savu veidolu, ārējo formu, pārvēršoties, piemēram, būtnē, kas veidota no miesas un asinīm, un šā iemesla dēļ tos nereti nav iespējams atšķirt no cilvēkiem. Šos spokus iespējams atpazīt tieši pēc neparastā ārējā paskata, piemēram, tiem mēdz būt tikai viena acs vai nedabiski garš kakls, kā arī tie parasti mēdz būt piesaistīti kādai vienai noteiktai vietai, un pret cilvēkiem tie var būt noskaņoti gan naidīgi, gan arī visnotaļ labvēlīgi. Tāpat uzskata, ka ziemā tos grūtāk sastapt nekā vasarā, jo šajā laikā šīs būtnes it kā guļ savdabīgā ziemas miegā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē