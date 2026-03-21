Bioloģijas maģistre JOLANTA BĀRA jau gadiem saimnieko Latgalē, Kalkūnes "Piegozēs", un aizrautīgi eksperimentē ar senām un neparastām receptēm. Lūdzām padalīties un pastāstīt, kā tās top.
Zupa no gārsas, nātrēm un skābenēm
- 500 g cūkgaļas ragū
- Trīs vidēji kartupeļi
- Liels burkāns
- Savvaļas skābenes, nātres, gārsas – pa labai saujai
- Garšvielas – pipari, lauru lapa
Jā, parasti jau šos pirmos zaļumus mēs ar prieku lasām pavasarī, bet kāpēc gan ne rudenī? Ja kaut kur ir augustā appļauta zāle, var sameklēt svaigas lapiņas. Tātad – salasām nātrītes (lai tās nekostu rokās, applaucējam ar karstu ūdeni). Salasām skābenes un gārsas, sīki sagriežam visus zaļumus.
Zupas pamats ir buljons, ko izvārām pēc savas gaumes – parasti tas ir cūkgaļas kauliņš, teiksim – ragū. Liekam gaļu ūdenī, klāt sīpolu, burkānu, piparus, lauru lapu, vārām, noputojam. Kad gaļa gandrīz mīksta, pievieno sīki sagrieztu kartupeli, savāri mīkstu un tad pievieno sagrieztos zaļumus. Uzvāri, un gatavs, labu apetīti!
Balandu zupa
- 200 g grūbu
- 0,5 l piena
- Vairākas saujas balandu
Nezāles ēst? Tiešām? Bet pavisam nopietni – tai pašai nejaukajai nezālei, kas mūs tā sadusmo siltumnīcā, ir garša, kas atgādina sparģeļus. Un tā ir sena prasme – izmantot visu pieejamo, arī no dabas un savvaļas, kas palīdzējusi mūsu senčiem izdzīvot neražas gados, karos un badā.
Ir arī kultivētas balandas – Labā karaļa Indriķa balanda (Good-King-Henry) ir atkal dārzu modē atgriezies dārzenis. To Anglijā sauc par “nabaga ļaužu sparģeli”, un tā izaug cilvēka augumā. Bet, ja tev nav iestādīta milzu balanda, tad der arī parastā – griežam vairākas lielas saujas svaigu, mīkstu balandu galotnīšu, nomazgājam un sīki sagriežam.
Izvārām grūbas gatavas, lejam klāt katlā pienu, ļaujam uzvārīties. Pieberam sagrieztās balandas un atkal uzvārām.
Balandu “gruboto”
- 500 g grūbu
- 200 ml saldā krējuma
- Vairākas saujas balandu
Ja jau esam pagaršojuši balandas un šī garša iepatikusies (sparģeļi!) – pamēģināsim vēl kaut ko? Grūbas arī joprojām turas kulinārijas modes viļņa virsotnē – tātad būs gruboto vai vienkārši grūbu biezputra ar balandām.
Vārām grūbas gatavas, pielejam krējumu un pasautējam, kamēr krējums gardi sasūcies putraimos, bet vēl mazliet šķidruma palicis – ja nav, pielejam nedaudz ūdens. Beram klāt sagrieztas mīkstas balandu galotnītes, iemaisām, karsējam, kamēr tās maina krāsu. Noņemam no uguns un kādu laiku ļaujam garšām sadraudzēties.
