Esam izbraukumā! Ar mednieci un žurnāla Medības žurnālisti Kati Šternu runājam par dažādiem interesantiem pasākumiem, tajā skaitā sanāksmēm, kas Saldus novadā tika rīkoti, lai cīnītos ar staltbriežu nodarītajiem postījumiem. Runājam par neapdomīgu un sasteigtu lēmumu sekām medību saimniecībā, par stirnu populāciju, par Aujeski slimību, kas ir nāvējoša suņiem!
Nenogriež taču tikai galvu un pārējo nepamet! “Šauj garām!” #346 epizode
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