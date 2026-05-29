Žurnālam "Medības" bija iespēja izmēģināt termokameru ThermTec Wild 650DL PRO, ko testam piedāvāja veikals "GPSPRO".
Jāteic, ka, testējot dažādas termālās ierīces, pārsteiguma momentu izdodas piedzīvot arvien retāk, taču šī termokamera patiešām pārsteidza ar ļoti kvalitatīvu attēlu un vairākiem citiem risinājumiem, kas būtiski atvieglo ierīces izmantošanu. Turklāt, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes modeli ThermTec Wild 650L, tajā ir būtiski uzlabojumi, kas termomonokļa lietošanu padara daudz ērtāku.
Jaunais ThermTec Wild 650DL PRO640×512 DUAL 25 mm/50 mm nav vienkārši tas pats modelis ar papildu optiskajām iespējām. Šajā versijā ražotājs ir gājis soli tālāk: papildus maināmajam fokusa attālumam ierīcē iebūvēts jutīgāks termālais sensors, kura jutība ir <15 mK.
Optiskā sistēma – galvenā redzamā atšķirība
Wild 650L izmanto 50 mm objektīvu, bet Wild 650DL PRO ir iespēja izvēlēties starp diviem fokusa attālumiem: 25 mm un 50 mm. Tas ļauj acumirklī pārslēgties starp plašu pārskatīšanas režīmu un detalizētu novērošanu lielākā attālumā. Līdz ar to ierīce ir īpaši piemērota gan mežam un nelieliem novērošanas attālumiem, gan atklātām platībām, kad dzīvnieki jānovēro lielākos attālumos. Praksē tas nozīmē to, ka ar 25 mm fokusa attālumu ir ērti vērot apkārtni un pamanīt dzīvnieku, savukārt ar 50 mm fokusa attālumu pamanīto dzīvnieku var pētīt detalizētāk, izmantojot optisko palielinājumu.
Būtiskākā neredzamā atšķirība – termālā jutība
Tieši termālās jutības ziņā 650DL PRO ir galvas tiesu pārāks. Starpība starp 18 mK un 15 mK var šķist neliela, taču termālo ierīču pasaulē tas ir ļoti nozīmīgs uzlabojums. Jo mazāks ir NETD skaitlis, jo smalkākas temperatūras atšķirības ierīce spēj uztvert. Tas nozīmē, ka Wild 650DL PRO spēj detalizētāk parādīt dzīvnieka kontūras uz silta vai mitra fona, labāk izšķirt objektus miglā, rasā, lietū un sarežģītos rudens vai pavasara apstākļos. Šajā ziņā 650DL PRO nav tikai ērtāks, bet arī tehnoloģiski pārāks risinājums.
Attēls – ne tikai ass, bet arī informatīvāks
Abām ierīcēm pamatā ir 640×512 pikseļu sensors, un jau Wild 650L savā klasē piedāvā ļoti labu attēlu. Tomēr 650DL PRO priekšrocība nav tikai izšķirtspējā, bet gan kombinācijā starp jutīgāku sensoru un maināmu fokusa attālumu. Tāpat uzlaboti ir attēla apstrādes algoritmi.
Tas nozīmē ļoti praktisku ieguvumu: attēls nav tikai skaists, bet informatīvāks. Vietās, kur 650L jau piedāvāja labu rezultātu, 650DL PRO spēj parādīt vairāk nianšu, īpaši tad, ja temperatūras kontrasts dabā nav izteikts. Labāk saskatāms fons aiz novērojamā dzīvnieka, kas attēlu padara telpiskāku.
Ērta vadība saglabāta, bet ierīces raksturs mainījies
ThermTec arī jaunajā modelī saglabājis savai sērijai raksturīgās ērtības – kursorsviras vadību, ērtu izvēlņu loģiku, fokusēšanas rullīti augšpusē un iespēju darboties ar vienu roku. Integrētais lāzera tālmērs, pēc ražotāja datiem, ļauj mērīt līdz 1000 metriem, bet silta objekta noteikšanas attālums sasniedz 2600 metrus. Interesanti, ka lāzera tālmērs ir iebūvēts priekšējā lēcā. Arī kursorsviras darbība kļuvusi precīzāka un ļauj ērtāk ieslēgt vai izslēgt vēlamo režīmu vai izvēli.
Taču, salīdzinot ar 650L, šeit ergonomika vairs nav galvenais stāsts. 650DL PRO vērtība slēpjas tajā, ka vairs nav jāizvēlas starp plaši redzu un labi saskatu. Ierīce abas vajadzības apvieno vienā korpusā.
Vairākas krāsu shēmas
Līdzīgi, kā tas ir citās šī ražotāja iekārtās, ko ir bijusi iespēja testēt, ir pieejamas vairākas krāsu shēmas, kur siltākie objekti tiek attēloti melni, balti, sarkani vai zelta krāsā. Tāpat ir vairākas krāsu shēmas, kas tik ļoti nenogurdina acis diennakts tumšajā laikā. Katrā no krāsu shēmām ir režīms, kad attēlā redzamas vien objektu kontūras. Šis režīms vēl mazāk nogurdina acis, ilgstoši veroties ekrānā, jo spožo elementu ir pēc iespējas mazāk. Vienīgi jāpierod pie tā, ka redzamas tikai kontūras, un tas sākumā neļauj nekļūdīgi noteikt, piemēram, dzīvnieka sugu. Taču pārslēgšanās starp režīmiem ar kursorsviru ir ļoti ērta, un nepieciešamo informāciju var iegūt nekavējoties.
Neliels svars
Ierīcei ir magnija sakausējuma korpuss, un tā ir pilnībā ūdensizturīga. Korpusu ietver gumijots apvalks, tādēļ tā nejauši neizslīdēs no rokām un to nevarēs saskrāpēt. Tāpat gumijotais apvalks to pasargā no nelieliem triecieniem.
Ierīcē ir jaudīgi litija jonu akumulatori. Komplektā tādi ir divi. Katrs no tiem nodrošina to, ka ierīce spēs darboties desmit stundas bez pārtraukuma. Salīdzinot ar Wild 650L, ir uzlabota akumulatora nodalījuma vāciņa fiksācija, kas to ļauj atvērt daudz vieglāk.
Ražotājs ir paredzējis arī C type pieslēgvietu, lai ierīci varētu lādēt arī no ārējā strāvas avota tiešā veidā. Tāpat, izmantojot šo pieslēgvietu, iespējams no termokameras iegūt uzņemtos attēlus un video.
Lādētājs un ērta somiņa
Ierīces komplektā ir ne tikai vadi, ar kuriem to pieslēgt datoram, bet arī lādētājs, ko var izmantot ne tikai monoklim nepieciešamo akumulatoru lādēšanai, bet arī citu piemērotu akumulatoru enerģijas krājumu papildināšanai. Tāpat komplektā ir ērta somiņa monokļa transportēšanai ar plecu siksnu. Ir arī rokas siksniņa, lai ierīci ērtāk būtu turēt rokās novērošanas laikā.
Specifikācija
- Izšķirtspēja: 640x512 px;
- Pikseļa izmērs: 12 µm;
- NETD: <15mk;
- Objektīvs: 25 mm/50 mm;
- Atklāšanas diapazons: 1300/2600 m;
- Palielinājums: 1,8x/3,6x;
- Digitālā tālummaiņa: 1–4X;
- Krāsu paletes: 6;
- Displejs: AMOLED 1600 × 1200 px;
- Iebūvēta atmiņa: 64 GB;
- Aizsardzības līmenis: IP67;
- Svars: 653 g.
Plusi un mīnusi
|Plusi
|Mīnusi
Skaties video:
Raksts tapis sadarbībā ar GPSPRO.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu