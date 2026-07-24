Atbildīga dabas resursu izmantošana
Būtiska iniciatīvas Bērni dabāsastāvdaļa ir palīdzēt bērniem izprast cilvēka un dabas savstarpējās attiecības. Daba nav tikai kaut kas skaists, uz ko paskatīties. Tā ir mūsu pārtikas, ūdens, izejmateriālu, ainavu, tradīciju un vietējo kopienu pamats. Ar rūpīgi izstrādātu aktivitāšu palīdzību bērni līdzsvarotā un praktiskā veidā iepazīst savvaļas dzīvniekus, to dzīvotnes, medniecību, makšķerēšanu, lauksaimniecību, mežsaimniecību un dabas aizsardzību.
Viņi uzzina, no kurienes nāk pārtika, kāpēc nepieciešama savvaļas dzīvnieku populāciju apsaimniekošana, kā dzīvo dzīvnieki, kāpēc nozīmīgas ir to dzīvotnes un kā cilvēks var izmantot dabas resursus ar cieņu un atbildību.
Daudziem bērniem šī ir pirmā reize, kad viņi pilnībā ierauga saikni starp dabu, pārtiku, dzīvniekiem, cilvēku un atbildību. Šāda izpratne ir ļoti svarīga, lai nākamās paaudzes spētu rūpēties par dabu apzināti un atbildīgi.
Aktivitāšu piemēri
Iniciatīvas Bērni dabā aktivitātes ir pielāgotas skolām, vietējām kopienām, klubiem, ģimeņu pasākumiem un dažādiem gadalaikiem.
Programmas ietvaros iespējams organizēt:
- pastaigas mežā, kur bērni mācās atpazīt dzīvnieku pēdas un citas klātbūtnes pazīmes, iepazīst kokus, augus un dažādas dzīvotnes;
- savvaļas dzīvnieku vērošanu ar binokļiem un vienkāršus lauka uzdevumus;
- izziņas stacijas ar ragiem, ādām, spalvām, kauliem, pēdu nospiedumiem un citiem dabas materiāliem;
- makšķerēšanas un ūdens pasaules izziņas nodarbības, kur bērni iepazīst zivis, upes, ezerus un ūdens ekosistēmas;
- ēdiena gatavošanu brīvā dabā, kas palīdz izprast saikni starp dabu, pārtiku un atbildīgu dabas resursu izmantošanu;
- radošās darbnīcas, izmantojot dabas materiālus – veidojot medaļas no ragiem, svilpītes no kārkliem, darinājumus no lapām, sēklām un citiem vietējiem materiāliem;
- nodarbības skolās, kurās dabā gūtā pieredze tiek sasaistīta ar bioloģiju, ģeogrāfiju, matemātiku, valodām, mākslu, sportu un pilsonisko izglītību;
- ģimeņu un kopienu pasākumus, kuros bērni, vecāki, brīvprātīgie un vietējās organizācijas kopīgi iepazīst dabu.
Visas aktivitātes balstās uz vienu vienkāršu principu – bērniem daba ir jāpiedzīvo pašiem, drošā vidē un kopā ar pieaugušajiem, kuri spēj palīdzēt izprast redzēto.
Lietuvas iniciatīva, kuras pamatā ir vietējā daba
Iniciatīvas Bērni dabā pamatā ir Lietuvas daba, vietējās kopienas un bērni, kuri tajās aug.
Lietuvā ir meži, ezeri, upes, pļavas, purvi, bagāta savvaļas dzīvnieku pasaule, tradīcijas un vietējās zināšanas, kas bērniem var kļūt par lielisku mācību vidi. Iniciatīva izmanto šīs priekšrocības, savienojot tās ar skolām, brīvprātīgajiem, ģimenēm un vietējām kopienām.
Vienlaikus Bērni dabā ir daļa no plašākas Eiropas kustības, kuras mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar dabu. Daudzās Eiropas valstīs arvien vairāk tiek apzināts, ka bērniem nepieciešams vairāk īstas pieredzes ārpus telpām un ciešāks kontakts ar dabisko vidi.
Lietuvai ir iespēja sniegt savu ieguldījumu šajā kustībā, piedāvājot praktiskas aktivitātes, aktīvu vietējo kopienu iesaisti un skaidru uzmanību bērniem. Vienlaikus iniciatīva izmanto arī citu Eiropas valstu pieredzi, izglītības materiālus un zināšanas, pielāgojot tās Lietuvas vajadzībām.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Bērni, kuri pazīst dabu, daudz biežāk arī rūpējas par to.
Kad bērni dabu iepazīst paši, tā viņiem vairs nav abstrakta ideja, bet gan reāla un vērtīga dzīves daļa. Viņi saprot, ka dzīvniekiem ir savas dzīvotnes, ka gadalaiki mainās, ka pārtikai ir sava izcelsme, ka cilvēka rīcība ietekmē ainavu un ka atbildība ir nozīmīga.
Viņi arī apzinās, ka paši ir daļa no dabas.
Pieredze dabā palīdz attīstīt pašapziņu, zinātkāri, piederības sajūtu un vēlmi mācīties. Daba bērniem dod iespēju kustēties, domāt, brīnīties, sadarboties un atklāt pasauli.
Tā palīdz radīt atmiņas, kas saglabājas uz visu mūžu. Tā atbalsta skolas, piedāvājot praktisku mācīšanos dabā. Tā dod jēgpilnu lomu brīvprātīgajiem. Tā palīdz medniekiem, makšķerniekiem un citiem dabas pazinējiem pozitīvā veidā dalīties savās zināšanās. Tā iesaista vecākus un vietējās kopienas kopīgā atbildībā par bērnu saikni ar dabu.
Taču pāri visam šī iniciatīva ir par bērniem.
Ikvienam bērnam ir pelnīta iespēja iepazīt dabu ne tikai ar ekrānu vai mācību grāmatu palīdzību, bet ar savām acīm, rokām, ausīm un sirdi.
Arī Latvijā šī ideja sāk iedzīvoties. 1. augustā mednieku festivālā Minhauzens 2026 Koknesē pirmo reizi notiks programma No meža līdz galdam, kurā bērni un ģimenes varēs iepazīt medījuma ceļu no meža līdz maltītei. Programma ietvers medījuma apstrādes demonstrējumus, gaļas sagatavošanu, radošās darbnīcas, dabas izziņas aktivitātes un gardu medījuma burgeru degustāciju. Tā būs iespēja bērniem praktiski iepazīt dabu, medniecību un atbildīgu dabas resursu izmantošanu – tieši tā, kā to paredz iniciatīvas Bērni dabā ideja.
Latvijas Mednieku asociācija ir vienojusies ar Wild Ways par turpmāku sadarbību un šīs programmas īstenošanu Latvijā.
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