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Prom no ekrāniem — īstā dzīvē. Daba, medības, izziņa bērniem

Jespers Rorbaks, apvienība "Wild Ways" / Latvijas Mediji
2026. gada 24. jūlijs, 00:00
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2026. gada 24. jūlijs, 00:00
Iniciatīva "Bērni dabā".
Iniciatīva "Bērni dabā".
Foto: "Wild Ways"

Vai mūsdienu bērni vēl pazīst dabu tikpat labi kā iepriekšējās paaudzes? Daudzi pieaugušie joprojām spilgti atceras pirmo sastapšanos ar stirnu mežā, svaigas dzīvnieku pēdas sniegā, pirmo pašu noķerto zivi vai ugunskurā gatavotu maltīti. Tieši šādas pieredzes rada izpratni par dabu un saglabājas atmiņā uz visu mūžu.

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Tomēr bērnu ikdiena kļūst arvien ciešāk saistīta ar ekrāniem, bet arvien retāk – ar mežu, pļavu vai upi. Tāpēc daudzviet Eiropā tiek meklēti veidi, kā bērnus atkal aizvest dabā un ļaut viņiem pašiem iepazīt apkārtējo pasauli, nevis tikai lasīt par to grāmatās vai skatīties video.

Iniciatīva "Bērni dabā".
Iniciatīva "Bērni dabā".
Foto: "Wild Ways"

Viena no iniciatīvas Bērni dabā, ko īsteno Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība, lielākajām vērtībām ir brīvprātīgie, kuriem patiesi rūp daba.

Tie var būt mednieki, makšķernieki, mežsaimnieki, dabas aizsardzības speciālisti vai citu ar dabu saistītu jomu pārstāvji. Viņus visus vieno praktiska pieredze un vēlme atbildīgā un pozitīvā veidā dalīties savās zināšanās ar bērniem.

Īpaši medniekiem un makšķerniekiem bieži ir padziļinātas zināšanas par vietējo savvaļas dzīvnieku sugām, to dzīvotnēm, gadalaiku ietekmi, dzīvnieku uzvedību un atbildīgu dabas resursu izmantošanu. Iniciatīva Bērni dabā dod iespēju šīs zināšanas nodot bērniem, skolām un ģimenēm strukturētā izglītojošā vidē.

Brīvprātīgo uzdevums ir atbalstīt, vadīt, skaidrot un iedvesmot. Viņi palīdz bērniem izprast dabā redzēto, māca, kā uzvesties ārpus telpām, kā cienīt savvaļas dzīvniekus un kā cilvēks ir saistīts ar apkārtējo vidi.

Tas rada arī vērtīgu tikšanās vietu dažādām paaudzēm. Bērni satiek pieaugušos, kuri dabu pazīst no personīgās pieredzes, savukārt pieaugušajiem ir iespēja nodot nākamajai paaudzei savas zināšanas, vērtības un cieņu pret dabu.

Bērnu saikni ar dabu nevar veidot tikai skola. Svarīga loma ir arī vecākiem, ģimenēm, vietējām kopienām, klubiem, pašvaldībām, organizācijām un brīvprātīgajiem. Šī iniciatīva veicina šo kopīgo atbildību, organizējot aktivitātes, kurās bērni ne tikai iepazīst dabu, bet arī izjūt pieaugušo atbalstu.

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Vecākiem šī iniciatīva ir iespēja vairāk iesaistīties savu bērnu pieredzē dabā. Daudzi vēlas, lai viņu bērni vairāk laika pavadītu ārpus telpām, būtu aktīvi, iegūtu pārliecību par sevi un labāk iepazītu apkārtējo pasauli, taču ne vienmēr zina, ar ko sākt. Kopienās organizētās aktivitātes dabā to padara daudz vienkāršāku.

Savukārt vietējām kopienām iniciatīva Bērni dabāpalīdz veidot pozitīvus un jēgpilnus pasākumus, kuros bērni un viņu ģimenes iepazīst apkārtējo dabu. Mednieku klubs, makšķernieku klubs, skola, biedrība, pašvaldība vai brīvprātīgo grupa – ikviens var palīdzēt bērniem drošā un draudzīgā veidā atklāt dabu.

Šī iniciatīva nav tikai atsevišķas aktivitātes. Tās mērķis ir veidot sabiedrību, kurā bērni tiek aicināti būt dabā, bet pieaugušie uzņemas atbildību par to, lai tas būtu iespējams.

Iepazīt dabu

Digitālās tehnoloģijas ir neatņemama mūsdienu bērnības sastāvdaļa, un tās var būt vērtīgs palīgs mācību procesā. Taču bērniem ir vajadzīgs kas vairāk par ekrāniem.

Iniciatīva "Bērni dabā".
Iniciatīva "Bērni dabā".
Foto: "Wild Ways"

Viņiem ir jākustas, jāizpēta apkārtējā vide, jānosmērē rokas, jāuzdod jautājumi, jāizmanto visas maņas, jāizjūt dažādi laikapstākļi, jāvēro īsti savvaļas dzīvnieki un jāiepazīst, kā daba darbojas ārpus digitālās pasaules. Bērniem ir vajadzīgi mirkļi, kuros viņi ir pilnībā klātesoši. Tieši šādu pieredzi viņiem sniedz iniciatīva Bērni dabā.

Iniciatīva palīdz bērniem veidot patiesu saikni ar dabu, piedāvājot īstu pieredzi, kurā iesaistās viss ķermenis un visas maņas. Bērns, kurš mežā sekojis dzīvnieku pēdām, pirmo reizi skatījies caur binokli, klausījies brīvprātīgā stāstījumā par dzīvnieku uzvedību vai palīdzējis gatavot ēdienu brīvā dabā, ir ieguvis pieredzi, ko nespēj pilnībā aizstāt neviens ekrāns.

Šāda pieredze attīsta pašapziņu, ziņkāri, pacietību un cieņu pret dabu, vienlaikus veidojot daudz dziļāku izpratni par apkārtējo pasauli.

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Ieteiktie raksti

Atbildīga dabas resursu izmantošana

Būtiska iniciatīvas Bērni dabāsastāvdaļa ir palīdzēt bērniem izprast cilvēka un dabas savstarpējās attiecības. Daba nav tikai kaut kas skaists, uz ko paskatīties. Tā ir mūsu pārtikas, ūdens, izejmateriālu, ainavu, tradīciju un vietējo kopienu pamats. Ar rūpīgi izstrādātu aktivitāšu palīdzību bērni līdzsvarotā un praktiskā veidā iepazīst savvaļas dzīvniekus, to dzīvotnes, medniecību, makšķerēšanu, lauksaimniecību, mežsaimniecību un dabas aizsardzību.

Iniciatīva "Bērni dabā".
Iniciatīva "Bērni dabā".
Foto: "Wild Ways"

Viņi uzzina, no kurienes nāk pārtika, kāpēc nepieciešama savvaļas dzīvnieku populāciju apsaimniekošana, kā dzīvo dzīvnieki, kāpēc nozīmīgas ir to dzīvotnes un kā cilvēks var izmantot dabas resursus ar cieņu un atbildību.

Daudziem bērniem šī ir pirmā reize, kad viņi pilnībā ierauga saikni starp dabu, pārtiku, dzīvniekiem, cilvēku un atbildību. Šāda izpratne ir ļoti svarīga, lai nākamās paaudzes spētu rūpēties par dabu apzināti un atbildīgi.

Aktivitāšu piemēri

Iniciatīvas Bērni dabā aktivitātes ir pielāgotas skolām, vietējām kopienām, klubiem, ģimeņu pasākumiem un dažādiem gadalaikiem.

Programmas ietvaros iespējams organizēt:

  • pastaigas mežā, kur bērni mācās atpazīt dzīvnieku pēdas un citas klātbūtnes pazīmes, iepazīst kokus, augus un dažādas dzīvotnes;
  • savvaļas dzīvnieku vērošanu ar binokļiem un vienkāršus lauka uzdevumus;
  • izziņas stacijas ar ragiem, ādām, spalvām, kauliem, pēdu nospiedumiem un citiem dabas materiāliem;
  • makšķerēšanas un ūdens pasaules izziņas nodarbības, kur bērni iepazīst zivis, upes, ezerus un ūdens ekosistēmas;
  • ēdiena gatavošanu brīvā dabā, kas palīdz izprast saikni starp dabu, pārtiku un atbildīgu dabas resursu izmantošanu;
  • radošās darbnīcas, izmantojot dabas materiālus – veidojot medaļas no ragiem, svilpītes no kārkliem, darinājumus no lapām, sēklām un citiem vietējiem materiāliem;
  • nodarbības skolās, kurās dabā gūtā pieredze tiek sasaistīta ar bioloģiju, ģeogrāfiju, matemātiku, valodām, mākslu, sportu un pilsonisko izglītību;
  • ģimeņu un kopienu pasākumus, kuros bērni, vecāki, brīvprātīgie un vietējās organizācijas kopīgi iepazīst dabu.

Visas aktivitātes balstās uz vienu vienkāršu principu – bērniem daba ir jāpiedzīvo pašiem, drošā vidē un kopā ar pieaugušajiem, kuri spēj palīdzēt izprast redzēto.

Lietuvas iniciatīva, kuras pamatā ir vietējā daba

Iniciatīvas Bērni dabā pamatā ir Lietuvas daba, vietējās kopienas un bērni, kuri tajās aug.

Lietuvā ir meži, ezeri, upes, pļavas, purvi, bagāta savvaļas dzīvnieku pasaule, tradīcijas un vietējās zināšanas, kas bērniem var kļūt par lielisku mācību vidi. Iniciatīva izmanto šīs priekšrocības, savienojot tās ar skolām, brīvprātīgajiem, ģimenēm un vietējām kopienām.

Vienlaikus Bērni dabā ir daļa no plašākas Eiropas kustības, kuras mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar dabu. Daudzās Eiropas valstīs arvien vairāk tiek apzināts, ka bērniem nepieciešams vairāk īstas pieredzes ārpus telpām un ciešāks kontakts ar dabisko vidi.

Lietuvai ir iespēja sniegt savu ieguldījumu šajā kustībā, piedāvājot praktiskas aktivitātes, aktīvu vietējo kopienu iesaisti un skaidru uzmanību bērniem. Vienlaikus iniciatīva izmanto arī citu Eiropas valstu pieredzi, izglītības materiālus un zināšanas, pielāgojot tās Lietuvas vajadzībām.

Iniciatīva "Bērni dabā".
Iniciatīva "Bērni dabā".
Foto: "Wild Ways"

Kāpēc tas ir svarīgi?

Bērni, kuri pazīst dabu, daudz biežāk arī rūpējas par to.

Kad bērni dabu iepazīst paši, tā viņiem vairs nav abstrakta ideja, bet gan reāla un vērtīga dzīves daļa. Viņi saprot, ka dzīvniekiem ir savas dzīvotnes, ka gadalaiki mainās, ka pārtikai ir sava izcelsme, ka cilvēka rīcība ietekmē ainavu un ka atbildība ir nozīmīga.

Viņi arī apzinās, ka paši ir daļa no dabas.

Pieredze dabā palīdz attīstīt pašapziņu, zinātkāri, piederības sajūtu un vēlmi mācīties. Daba bērniem dod iespēju kustēties, domāt, brīnīties, sadarboties un atklāt pasauli.

Tā palīdz radīt atmiņas, kas saglabājas uz visu mūžu. Tā atbalsta skolas, piedāvājot praktisku mācīšanos dabā. Tā dod jēgpilnu lomu brīvprātīgajiem. Tā palīdz medniekiem, makšķerniekiem un citiem dabas pazinējiem pozitīvā veidā dalīties savās zināšanās. Tā iesaista vecākus un vietējās kopienas kopīgā atbildībā par bērnu saikni ar dabu.

Taču pāri visam šī iniciatīva ir par bērniem.

Ikvienam bērnam ir pelnīta iespēja iepazīt dabu ne tikai ar ekrānu vai mācību grāmatu palīdzību, bet ar savām acīm, rokām, ausīm un sirdi.

Foto: Publicitātes

Arī Latvijā šī ideja sāk iedzīvoties. 1. augustā mednieku festivālā Minhauzens 2026 Koknesē pirmo reizi notiks programma No meža līdz galdam, kurā bērni un ģimenes varēs iepazīt medījuma ceļu no meža līdz maltītei. Programma ietvers medījuma apstrādes demonstrējumus, gaļas sagatavošanu, radošās darbnīcas, dabas izziņas aktivitātes un gardu medījuma burgeru degustāciju. Tā būs iespēja bērniem praktiski iepazīt dabu, medniecību un atbildīgu dabas resursu izmantošanu – tieši tā, kā to paredz iniciatīvas Bērni dabā ideja.

Latvijas Mednieku asociācija ir vienojusies ar Wild Ways par turpmāku sadarbību un šīs programmas īstenošanu Latvijā.

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Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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