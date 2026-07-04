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#lūši

“Es biju tik ļoti pārbijusies, ka nezināju, ko darī!” Kārķu pagastā lācis ienāk pagalmā un saposta trušu būrus

Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji
2026. gada 04. jūlijs, 00:00
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2026. gada 04. jūlijs, 00:00
Lācis pagalmā.
Lācis pagalmā.
Foto: Ekrānuzņēmums

Kārķu pagastā fiksēts neierasts gadījums – gaišā dienas laikā kādas mājas pagalmā viesojies brūnais lācis. Dzīvnieks iekļuvis īpašuma teritorijā un nodarījis postījumus trušu būriem.

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Saimniecības Lejasšaujas saimniece Ausma Soka stāsta, ka viss noticis agri no rīta: “Mēs ēdām brokastis, un mūsu kucēns sāka riet. Virtuves durvis bija atvērtas, un suns nepārtraukti skraidīja iekšā un ārā. Paskatījāmies pa logu, bet neko neredzējām. Vīrs izgāja ārā apskatīties, jo suns rēja ļoti skaļi. Pēkšņi dzirdēju, kā viņš sauc: “Lācis!” Iznācu ārā un ieraudzīju lāci, kas bija piecēlies uz pakaļkājām pie trušu būdas un jau plēsa būri.”

Saimnieces vīrs sācis skaļi bļaut un sist plaukstas, lai dzīvnieku aizbaidītu. Tad lācis nolaidies uz visām četrām un lēnām devies prom pa to pašu vietu, pa kuru bija ienācis pagalmā.

“Es biju tik ļoti pārbijusies, ka nezināju, ko darīt, zvanīju 112. Pēc pusstundas vai ilgāk, zvanīja policija, vēlāk zvanīja arī “Ziemeļlatvija”. Tad zvanīju kaimiņam, ka uz viņa pusi devies lācis, ziņa izplatījās arī pie citiem kaimiņiem. Viņi bija dzīvnieku nofotografējuši, mēs paši to nepaspējām. Tajā brīdī tādas domas nemaz nebija, jo bijām pārbijušies,” atzīst saimniece.

Gan zemnieki, gan mednieki pauž arvien lielākas bažas par lielo plēsēju klātbūtni. Zemnieku skatījumā šie dzīvnieki apgrūtina mājlopu ganīšanu un palielina saimniekošanas izmaksas.

Mednieks un zemnieks Arvis Pēterēns, kurš nodarbojas ar liellopu audzēšanu, stāsta, ka viņa saimniecībā lāču uzbrukumi nav piedzīvoti, tomēr plēsēju klātbūtne rada citas problēmas: “Dzīvnieki kļūst tramīgāki un stresaināki. Tur, kur lācis ir tuvojies, lopi uz to pusi vairs negrib iet, aizsargāt es viņu varu ar elektrisko ganu, kas lācim nepatīk, taču ganāmpulks tik un tā ir satricināts.”

Mednieki savukārt norāda, ka viņi saskaras ar grūtībām pārvaldīt medījamās sugas, tāpēc arvien aktuālāka kļūst papildu drošības pasākumu ieviešana.

Arvis skeptiski vērtē trokšņu radīšanas ierīču efektivitāti: “Cik esam apkopojuši informāciju, dzīvnieki pie trokšņa pierod.”

Runājot par iespējamiem risinājumiem, viņš pieļauj, ka nākotnē varētu būt nepieciešams regulēt lielo plēsēju skaitu: “Visus jau droši vien ne, bet nelielos daudzumos jā, jo viņu paliks vairāk. Ar katru gadu šī problēma kļūs arvien lielāka, līdz var būt slikts iznākums.”

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Avots: ReTV.lv

Kā nepadarīt savu sētu par lāča pieturvietu?

Šajās dienās lācis vairākas reizes paviesojās kādas mājas pagalmā netālu no Rencēnu ciemata. Vispirms naktī sabojāja bišu stropu un vistu aploku, paretināja vistu skaitu. Jau nākamajā rītā ap pulksten deviņiem bija klāt un staigāja pa pagalmu. Sajūtas mājas iedzīvotājiem noteikti bija nepatīkamas. Ko darīt, lai lācis nenāktu? Par to joprojām runā maz, lai gan padomi ir pavisam vienkārši:

Lācis nav dzīvnieks, kas meklē tikšanos ar cilvēku. Taču tas lieliski prot izmantot jebkuru viegli pieejamu barības avotu. Ja reiz lācis atklājis vietu, kur regulāri var atrast ko ēdamu, pastāv risks, ka tas tur atgriezīsies. Tāpēc galvenais uzdevums ir nepieļaut, ka lauku sēta kļūst par bezmaksas bufeti.

1.Neatstāj ārā pārtikas atkritumus. Pat neliels daudzums gaļas, zivju vai citu pārtikas atlieku rada spēcīgu smaržu, ko lācis spēj sajust no liela attāluma. Atkritumu konteineriem jābūt aizveramiem, bet kompostā nevajadzētu izmest gaļas un zivju produktus.

2.Neatstāj mājdzīvnieku barību pagalmā. Suņu un kaķu barība ir kalorijām bagāta un lāčiem ļoti pievilcīga. Pēc dzīvnieku pabarošanas bļodas vēlams ienest telpās.

3.Nedrīkst piebarot savvaļas dzīvniekus mājas tuvumā. Graudi, kukurūza, augļi vai cita barība piesaista ne tikai stirnas un mežacūkas, bet var ieinteresēt arī lāci.

4.Savāc nobirušos augļus. Āboli, plūmes un bumbieri, kas ilgi guļ zem kokiem, rūgst un izdala spēcīgu aromātu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc lāči mēdz iegriezties vecos augļu dārzos.

5.Sargā bišu dravas. Medus un bišu kāpuri ir dabiska lāču barība. Ja apkārtnē konstatēta lāču klātbūtne, efektīvākais risinājums ir kvalitatīvs elektriskais žogs.

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6.Neatstāj pieejamas kritušu mājlopu vai medījumu atliekas. Medījuma iekšas, kauli vai krituši dzīvnieki ir spēcīgs pievilinātājs. Tos nedrīkst atstāt sētas tuvumā.

7.Neveido regulāras barošanas vietas putniem vasarā. Putnu barība pati par sevi lāci īpaši neinteresē, taču tauku bumbas, zemesrieksti un sēklas satur daudz kaloriju un var piesaistīt arī lielos plēsējus.

8.Nedomā, ka lācis atnāca tikai paskatīties. Ja tas vairākas reizes iegriežas vienā un tajā pašā vietā, visbiežāk tam ir atrasts kāds barības avots. Tas jānovērš pēc iespējas ātrāk.

Kā sevi pasargāt pret lāci

Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem.

Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu.

Daži fakti:

  • 92% gadījumu piparu gāze efektīva brūno lāču, 90% melno lāču, bet 100% balto lāču uzbrukumu gadījumā
  • 98% gadījumu, kad piparu gāze izmantota lāča uzbrukuma gadījumā, cilvēkiem izdevies izvairīties no jebkādiem ievainojumiem
  • 7% gadījumu vēja virziens neveiksmīgi ietekmēja piparu gāzes efektivitāti
  • 14% gadījumu, kad tika lietota piparu gāze, nedaudz cietis arī cilvēks, kas to izmantoja
  • Piparu gāzes aerosolu nedrīkst turēt somā, tam jābūt pa rokai, jo lāča uzbrukums var notikt ļoti ātri un negaidīti
Aizsargājošs aerosols CR Grizzly pret lāču uzbrukumiem.
Aizsargājošs aerosols CR Grizzly pret lāču uzbrukumiem.
Foto: Žurnāls "Medības"

Aizsargājošs aerosols CR Grizzly pret lāču uzbrukumiem

150 ml iepakojums, aerosola darbības distance līdz 5 m – cena 32,90 eiro
300 ml iepakojums, aerosola darbības distance līdz 10 m – cena 54 eiro
Aerosolam ir arī speciāls drošības vāciņš, kas nodrošina, ka viela no aerosola nesāk plūst pati no sevis. Parocīgs aizsarglīdzeklis meža vidē, kur ir daudz dažādu dzīvnieku.

Ko darīt, ja uzbrūk lācis?

1. Paņem aerosolu;
2. Noņem drošinātāju;
3. Turi ar abām rokām;
4. Tēmē lāča sejas virzienā, vēršot mazliet uz leju;
5. Smidzini maziem, īsiem intervāliem (2–3 sek);
6. Ja lācis tuvojas, atkārto;
7. Uzliec drošinātāju un noliec drošā vietā.

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Sākta iniciatīva Par drošību Latvijas mežos un lāču populācijas ierobežošanu. Ar iniciatīvu un tās pamatojumu plašāk iespējams iepazīties platformā ManaBalss, kur par to iespējams arī parakstīties.

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