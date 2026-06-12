Zviedrijas uzņēmums Aimpoint, kas jau vairāk nekā piecdesmit gadus ir viens no pasaules vadošajiem sarkanā punkta tēmēkļu ražotājiem, prezentējis jaunu modeli – COA R, kas izstrādāts tieši medību karabīnēm.

Jaunais tēmēklis veidots medniekiem, kuriem svarīga ir ātra tēmēšana, plašs redzeslauks un uzticama darbība dinamiskās medību situācijās. COA R ir COA produktu saimes jaunākais papildinājums, taču atšķirībā no sākotnējā modeļa tas optimizēts tieši lietošanai uz šautenēm.

Viena no būtiskākajām jaunā tēmēkļa priekšrocībām ir īpaši kompakta bezcaurules konstrukcija, kas sver tikai 48 gramus. Tādējādi ierocis saglabā labu balansu un nav lieki noslogots ar optiku. Tēmēklī izmantots 3,5 MOA sarkanais punkts, kas ļauj ērti šaut gan nelielās, gan vidējās distancēs.

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