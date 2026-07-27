Polijas Karpatos, Maguras nacionālā dabas parka teritorijā, tika atrasts aptuveni desmit mēnešus vecs vilks, kura uzvedība un ārējās pazīmes liecināja par neiroloģisku saslimšanu. Dzīvniekam bija lēkmes ik pēc dažām minūtēm, muskuļu trīce un koordinācijas zudums. Tika novērota pārmērīga siekalošanās, elpošanas traucējumi un vispārējs nespēks. Dzīvnieka stāvoklis bija tik smags, ka tas tika eitanazēts labturības apsvērumu dēļ.

Sākotnēji tika domāts, ka dzīvnieks ir inficējies ar trakumsērgu, taču šī diagnoze tika izslēgta. Netika konstatēts arī suņu mēra vīruss, suņu herpesvīruss vai gripas vīruss. Toksikoloģiskās analīzes neuzrādīja saindēšanos ar ķīmiskām vielām vai mikotoksīniem. Turpinot izmeklējumus, smadzeņu audos tika skaidri apstiprināta pseido trakumsērgas vīrusa (PRV) klātbūtne.

Pētījums par šo gadījumu šī gada sākumā tika publicēts zinātniskajā žurnālā Viruses ar nosaukumu Aujeszky’s Disease in a Grey Wolf (Canis lupus) in Poland.

Pētnieki veica detalizētu vīrusa ģenētisko analīzi un noskaidroja, ka Polijas vilkā atrastais Aujeski slimības vīruss pieder pie Eiropā visbiežāk sastopamās grupas. Tas izrādījās ļoti līdzīgs iepriekš Serbijā un Grieķijā konstatētajiem vīrusa variantiem, bet atsevišķi ģenētiskie rādītāji liecināja par ciešu radniecību arī ar Horvātijā reģistrētu saslimšanas gadījumu medību sunim.

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