Aknas ir īpatnējs subprodukts, kas ne visiem garšo, taču ir daudz dažādu pagatavošanas veidu, un kāds no tiem noteikti apmierinās arī noliedzēja prasīgo gaumi. Šoreiz izmēģināju fikso ideju, kas balstīta Āzijas virtuves vienā no tradicionālajiem gaļas pagatavošanas veidiem. Tiesa gan, parasti šādi pasniedz vistas, cūkas vai liellopa gaļu. Nosaukumā parasti figurē kraukšķīgā gaļa un mērce.
Mums būs kraukšķīgās aknu sloksnītes. Un pateikšu priekšā, tās tiešām sanāk kraukšķīgas, bet ne tāpēc, ka ir saceptas, bet gan tāpēc, ka saglabā savu struktūru. Vārdu sakot, pietiek reklāmas, ķeramies pie lietas.
Sastāvdaļas
Pildījumam
- 400–500 g mežacūkas vai citas aknas
- 4–5 lielas ķiplokdaivas
- 50 g svaiga ingvera
- Loki
- Puse paprikas
- Melnie pipari un nedaudz sāls
- Kartupeļu un kukurūzas ciete, kopā ap 50–60 g
Mērcei
- saldā čili mērce
- sojas mērce
- fish sauce
- čili pasta
Pagatavošana
Aknas attīra no plēvēm un pēc iespējas izgriež asinsvadus. Es parasti apgriežu plānās malas un cepšanai izmantoju resnāko daļu.
Mežacūkas aknas liemeņa pirmapstrādes laikā jāizņem uzmanīgi. Šim visēdājam ir žultspūslis, kuru nedrīkst pārgriezt. Ja tas notiks, pat noskalotas aknas būs rūgtas.
Aknas griež 3–5 mm biezās šķēlītēs, rūpīgi noskalo un noliek nosusināties. Pēc tam pievieno pāris šķipsniņas sāls un melnos piparus.
Samaisa, apber ar cieti un vēlreiz samaisa.
Sakarsētā pannā ieliek sviestu un nedaudz labas augu eļļas. Aknas ātri apcep no abām pusēm, lai tās ir zeltaini brūnas, un noliek traukā atdzesēties.
Pēc tam saspiestus ķiplokus, smalki sakapātu ingveru un sīki sagrieztu papriku pacep, pielej ap 100 g ūdens, 50 g sojas mērces, pāris tējkarotes zivju mērces un ap 100–150 g saldās čili mērces, kā arī kādu ēdamkaroti čili pastas, kas man trāpījās ne sevišķi asa, un tādēļ es pieliku vēl arī Sriracha mērci.
Kad viss smuki uzkarsējies, liekam iekšā apceptās akniņas, apmaisām un sautējam kādas piecas līdz septiņas minūtes. Pašās beigās liekam klāt sagrieztus lociņus.
Pasniedz šo ēdienu ar rīsiem vai rīsu nūdelēm, kā jau tas pieklājas Āzijas virtuvē.
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