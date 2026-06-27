Lielākā daļa mednieku nav jāpārliecina, ka šāviens tālākā distancē būs daudz precīzāks, ja, to raidot, ierocis būs atbalstīts.
To var izgatavot pats no lazdas vai pīlādža dzinuma vai iegādāties veikalā jau gatavu. Tiesa, tēriņi, pērkot nopietnāku atbalstu veikalā, būs visai lieli, pat vairāki simti eiro. Aizkrauklietis Gints Grigorovičs atradis lielisku risinājumu: dārzkopības veikalā nopērkot divus pārus attēlā redzamo augu atbalstu un četras skrūvītes, tēriņi nepārsniegs desmit eiro!
Grigoroviča kungs atklāj, ka izmēģinājis dažādus šaušanas atbalstus, ko var iegādāties mednieku preču veikalos. Taču katram no tiem bijuši kādi trūkumi: nepietiekama stabilitāte, nevēlamas brīvkustības, problēmas ar salikšanu medību situācijā vai vienkārši ļoti augsta cena.
“Un ja nu gadās tādu dārgu atbalstu salauzt, sajūta nav patīkama! Tāpēc mazliet izdomas, un nu man ir vienkāršs un ērts šaušanas atbalsts, ko nepieciešamības gadījumā varēs ātri izgatavot no jauna.
Par pamatu ņēmu četru punktu šaušanas atbalsta shēmu. Bet materiāls ir no… dārzkopības veikala. Tās ir tievas viegla metāla caurulītes, kas pārklātas ar polimēru. Tās domātas augu atbalstīšanai un ir ļoti izturīgas. Patīkamākais – materiāla cena! Lai izgatavotu atbalstu, vajadzēs arī nedaudz auduma izolācijas lentes, gabalu auklas, četras nelielas bultskrūves un uzgriežņus ar neilona gredzenu pret atskrūvēšanos.
Kad viss sagādāts, skrūvēm caurulītēs izurbj caurumus un saskrūvē konstrukciju, kā redzams attēlā. To vietu, kur atbalstīsies ierocis, notin ar auduma izolācijas lenti. Protams, atkarībā no šāvēja auguma jāizvēlas atbalstu garums,” skaidro Gints Grigorovičs.
Atbalsts ir tik stabils, ka no tā var raidīt precīzu šāvienu pat vairāku simtu metru attālumā. Protams, jāņem vērā lodes ballistika un vējš.
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