Šis būs stāsts par sadarbību ar savu medību suni. Tie, kam ir asinspēdu suņi, universālie putnusuņi, spanieli vai retrīveru grupas šķirnes suns, un arī tie, kam ir laikas un dzinējsuņi, zina, cik svarīgi ir nodibināt kontaktu ar savu medību kompanjonu un palīgu. No tā ir atkarīgs ne tikai medību rezultāts, bet arī ikdienas kopdarbs un pat attiecības, ja tā var teikt.
Suns, kas neklausa, nespēj koncentrēties uz uzdevumu un tādēļ nespēj izpildīt to, ko saimnieks no viņa sagaida, sagādā vilšanos. Turpretī sekmīgas medības gan saimniekam, gan sunim ir fantastiska balva par darbā ieguldītajām pūlēm.
Tas bija jūnija sākums, kad devos nu jau trešo reizi uz vienu un to pašu medību platību vietu, lai atrastu buciņu, kurš 1. jūnijā mani piemānīja. Es nopētīju izcirtumu gan ar binokli, gan ar termokameru Pulsar Oryx, taču, neko neieraudzīdama, devos tālāk. Iznākot klajākā vietā, buks, kurš bija noslēpies avenēs, mani ieraudzīja un aizlaidās prom. Tik daudz sapratu, ka tas ir āzis, un nolēmu, ka man noteikti ir jāredz, vai tas ir selektīvais vai nē. Otrajā medību reizē man viņu neizdevās atrast. Redzēju citas stirnas un pusnakts miglā trīs daiļas briežu govis ar vienu teliņu izcirtumā, lapsu ģimeni un slokas, kas uz ceļa lasīja sīkos akmentiņus, taču neko nenomedīju.
Un tad pienāca diena, kad man izdevās atklāt buku medību sezonu. Mēs aizbraucām uz to pašu platības daļu, izstaigājām izcirtumus un jau pusdesmitos uzkāpām kāpā, kas ir vienā no mastiem. No tās atklājās skats uz lielu izcirtumu, kuru es, protams, pārlūkoju. Tikai pēdējā brīdī pamanīju kustību un sapratu, ka tur ir āzis, kas dodas uz izcirtuma malu. Attālums bija apmēram 300 metri. Cik vien klusi spēdama, metos lejā pa kāpu, lai pieietu pie izcirtuma un mēģinātu ieraudzīt šo buku, cerēdama, ka tas nebūs aizlaidies. Lavoties pa stigu, es ik brīdi gaidīju, kad āzis izlēks man priekšā un ieraudzīs, taču viss bija kluss.
Un te ir jāpiebilst, ka visu laiku man līdzi bija mans trīs gadus vecais Veimāras putnusuns. Tā ir universāla medību šķirne. Lieli suņi, kuriem ir putnu meklēšanas un norādīšanas instinkts, kā arī spēja meklēt asinspēdas, jebkādu nomedīto dzīvnieku un atnest jebkādu medījumu, kuru suns ir spējīgs pacelt vai pavilkt. Līdz ar to šie suņi ir izmantojami ļoti plaši, un, pateicoties lielajam intelektam, tiem var daudz ko iemācīt. Tad kā man izdevās pilnīgi klusi pielavīties bukam un nomedīt to gandrīz vai klajā izcirtuma malā, kur auga vien dažas nelielas eglītes?
Medību suņi principā ir ļoti gudri dzīvnieki, un pastāvīgā sadarbībā ar saimnieku tie visu laiku mācās. Jo vairāk komandu tie zina, jo vieglāk apgūst katru nākamo. Sevišķi, ja teoriju pastiprina prakse.
Iespējams, kāds teiks, ka putnusuni nevajag ņemt līdzi pastaigās pa platībām uz buku medībām vai medījot bebrus, taču viss ir atkarīgs no pielietojuma.
Manā suņa izmantošanas arsenālā ir viena komanda, kas nozīmē – paliec kluss un lavies kopā ar mani. Suns jau ļoti sen bija sapratis, kurā brīdī es redzu medījumu un sāku lavīties klāt, un, ņemot vērā viņa lielo azartu un straujo raksturu, vēl pagājušajā gadā to bija grūti izdarīt, jo viņš nespēja savaldīties un traucās man pa priekšu. Taču ar laiku man izdevās viņam iemācīt komandu S-s-s-s-sss, kas ir labi sadzirdama arī lielākā attālumā, taču pēc būtības ir klusa un dabiska skaņa.
Pamazām bremzējot suni pareizajos brīžos, pieturot un pasakot šo komandu, man ir izdevies ieskaidrot, ko tas īsti nozīmē, un šī gada buku sezonas pirmās veiksmīgās medības parādīja, ka pastāvīgā mācīšana dod rezultātus.
Kad mēs tuvojāmies izcirtumam, es devu šo komandu un paskatījos uz suni, nostiprināju visas grabošās lietas, satvēru ciešāk štoku un pieliekusies sāku lavīties. Suns turējās līdzās un nedaudz aizmugurē.
Kad apstājos pie izcirtuma malas, lai apskatītos, kur ir mans buks, suns arī apstājās, taču satraukumā sāka gremot zāli. Tādā brīdī katra skaņa liekas nepareiza un ļoti skaļa, tādēļ es apsaucu suni, un viņš ar pārsteigtu un saprotošu sejas izteiksmi aiztaisīja muti, atstājot zāles stiebru karājoties no lūpām. Tas bija smieklīgi.
Taču visforšākais sākās pēc tam. Es ieraudzīju buku un ievēroju, ka suns arī saprot, ka es redzu. Uzstādīju štoku, suns sastindzis stāvēja man blakus un neizkustējās arī pēc šāviena. Kad gājām pa stigu, suns bez komandas turējās blakus, taču sita kājas pret zemi tik stipri, ka likās – viss mežs skan. Tas noteikti bija aiz nepacietības.
Kad viņš saoda, kurā vietā guļ medījums, uz brīdi parādīja to ar stāju, bet tad uzreiz devās klāt. Suns bija acīmredzami ļoti priecīgs par nomedīto dzīvnieku, kuru mēs nofotografējām, noziņojām Mednī un pēc tam izvilkām uz stigas. Un tad bija jāiet pakaļ mašīnai. Un suns kādas piecas minūtes negribēja atstāt medījumu un skatījās uz mani ar pārsteiguma, pārmetuma un neizpratnes pilnu skatienu par to, ka es taisos atstāt nomedīto buku mētāties mežā! Uz ko es teicu: ejam pēc mašīnas! To viņš arī kaut kādā veidā saprata. Atbraucām apkārt mežam un devāmies atkal pakaļ bukam, un Brego ar lielu prieku skrēja un meklēja, un trīs reizes atskrēja pie manis anonsēt (paziņot), ka viņš ir atradis, kur tas buks guļ, un šoreiz mēs noteikti to nedrīkstam atstāt.
Prieks bija arī par trofeju. Vēl stāvot kāpas galā, binoklī izpētīju ragus un sapratu, ka viens no tiem ir dūrējs. Buks nav īpaši vecs, taču pilnīgi viennozīmīgi neperspektīvs. Nu tāds normāls meža buciņš. Taču tādēļ tas nav mazāk cienījams medījums. Turklāt tas ir šīs sezonas pirmais āzītis, par ko es ļoti priecājos un esmu pateicīga meža gariem un manam brīnišķīgajam sunim. Patiesību sakot, viņa savaldība un prieks par nomedīto ir lielākā balva.
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