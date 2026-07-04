Ir pasākumi, uz kuriem brauc piedalīties. Ir tādi, uz kuriem brauc satikt draugus. Un ir pasākumi, kas kļuvuši par tradīciju. Tieši tāds jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu ir mednieku festivāls Minhauzens, kas šovasar, no 31. jūlija līdz 2. augustam, jau 26. reizi pulcēs medniekus, viņu ģimenes un dabas draugus no visas Latvijas. Šoreiz – Koknesē, vietā, kur vēsture, daba un leģendas saplūst vienā stāstā.
Šā gada festivāla tēma – Lāčplēša jakts Kokenhusenā – nav izvēlēta nejauši. Koknese jau izsenis saistīta ar Lāčplēša teiku. Tieši šeit, pie Daugavas un Pērses satekas, atradusies senā Kokneses pils, kas ieņem nozīmīgu vietu Andreja Pumpura eposā Lāčplēsis. Leģenda vēsta, ka pēc izšķirošās cīņas ar Melno bruņinieku abi varoņi iegāzušies Daugavas ūdeņos, un Kokneses apkārtne joprojām glabā šo stāstu noskaņu. Festivāls ļaus uz šo leģendu paraudzīties ar Minhauzenam raksturīgo humoru un fantāziju, radot pavisam jaunu piedzīvojumu stāstu.
Taču Minhauzens nav tikai izklaide. Gadu gaitā tas kļuvis par vietu, kur satiekas medību kultūra, zināšanas un kopiena. Te tiekas cilvēki no dažādiem Latvijas novadiem, dalās pieredzē, iepazīst jaunāko medību aprīkojumu, diskutē par medību saimniecību un vienkārši labi pavada laiku kopā ar domubiedriem.
Arī šogad festivāla programma būs daudzveidīga. Tradicionāli komandas sacentīsies 13 disciplīnās, kurās būs nepieciešama gan precizitāte un veiklība, gan zināšanas un humora izjūta. Savukārt individuālajiem dalībniekiem un skatītājiem būs iespēja vērot Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātu, seminārus un demonstrējumus, iepazīt medību aprīkojuma jaunumus, satikt nozares speciālistus un izmēģināt dažādas aktivitātes.
Īpašs jaunums šogad būs Latvijas Medību suņu kluba izstāde, kas pirmo reizi notiks paralēli festivāla norisei. Tas nozīmē, ka Koknesē pulcēsies ne vien mednieki, bet arī medību suņi un to audzētāji no visas Latvijas. Savukārt jaunākajiem apmeklētājiem būs izveidota MiniMinhauzena zona ar bērniem piemērotām aktivitātēm, ļaujot festivālu izbaudīt visai ģimenei.
Protams, neiztrūks arī tirgotāju, amatnieku un ēdinātāju, kuri piedāvās gan medību aprīkojumu, gan vietējos gardumus. Vakaros, kā jau Minhauzenā ierasts, sacensību gars pārtaps kopīgās sarunās, stāstos un ballē.
Festivāla programmā īpaša vieta atvēlēta arī tradīcijām un prasmju demonstrēšanai. Ar lielu interesi ik gadu tiek gaidīts Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā sacenšas labākie piebaurotāji, cenšoties pēc iespējas precīzāk atdarināt staltbrieža buļļa balsi. Arī šogad dalībniekus gaida vērtīgas balvas, bet skatītājiem tā būs lieliska iespēja klātienē dzirdēt, cik pārsteidzoši dažādi var skanēt šīs medību prasmes meistari.
Domāts būs arī par jaunāko paaudzi. Izglītojošajā pasākumā No meža līdz galdam bērni un jaunieši varēs iepazīt medību nozīmi un meža veltes aizraujošā un praktiskā veidā. Trīs tematiskajās stacijās būs iespēja pašiem darboties, pētīt, izzināt un iepazīt ceļu, kā medījums no meža nonāk līdz galdam. Tas būs stāsts par dabu, ilgtspējīgu saimniekošanu, mednieka atbildību un cieņu pret nomedīto dzīvnieku, kas izstāstīts bērniem saprotamā un saistošā veidā. Apmeklētājus sagaidīs arī izglītojoši semināri, kuros nozares eksperti dalīsies zināšanās par medībām, medību suņiem, ieročiem, dabas aizsardzību un citām medniekiem aktuālām tēmām.
Koknese pati par sevi ir galamērķis, kuru vērts iepazīt. Pirms vai pēc festivāla var apskatīt Kokneses pilsdrupas, izstaigāt Likteņdārzu vai doties pastaigā gar Daugavas krastiem. Tādēļ šis ir lielisks iemesls medību svētkus apvienot ar nelielu vasaras ceļojumu.
Minhauzens vienmēr ir bijis vairāk nekā sacensības. Tā ir iespēja satikt sen neredzētus draugus, iepazīt jaunus cilvēkus, dalīties pieredzē un atgādināt sev, ka medības nav tikai process mežā. Tās ir tradīcijas, kopiena un dzīvesveids.
Ja vēl neesi izlēmis, ko darīsi jūlija pēdējā un augusta pirmajā dienā, atbilde ir pavisam vienkārša – tiekamies Koknesē! Gan dalībniekiem, gan skatītājiem būs iespēja kļūt par daļu no viena no lielākajiem un krāšņākajiem mednieku notikumiem Latvijā.
Jo, kā teiktu pats barons Minhauzens – katrā labā stāstā ir daļa patiesības. Un Minhauzenā to netrūkst.
Komandu reģistrācija līdz 27. jūlijam vietnē Minhauzensfest.lv.
Skaties video:
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fondaatbalstu
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